



За минулу добу поліцейські Буковини задокументували дві ДТП, одна з яких – зі смертельним наслідком - 19.10.2022 11:54

18 жовтня в селі Костичани, в результаті зіткнення мотоцикла з велосипедом, травми не сумісні з життям отримав 57-річний мотоцикліст. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася цього ж дня в обласному центрі, в наслідок наїзду на пішохода, травмувалася 60-річна чернівчанка. За цими фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження.

До поліції надійшло повідомлення про аварію в селі Костичани. Для з’ясування обставин ДТП на місце події виїхали співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області та слідчо-оперативна група відділення № 6 (м. Новоселиця) Чернівецького райуправління поліції.

Поліцейські попередньо встановили, що 57-річний житель села Драниця Дністровського району, керуючи мотоциклом «Spark» допустив наїзд на 68-річну велосипедистку. Внаслідок аварії мотоцикліст від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, а жінку-велосипедиста із переломом шийного відділу хребта та струсом головного мозку госпіталізували до лікарні.

Цього дня на вулиці Калинівській міста Чернівці, 43-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz», допустив наїзд на жінку-пішохода. У результаті ДТП 60-річна місцева жителька отримала травми ноги. Потерпілу лікарі госпіталізували до медичної установи.

На місці аварії працювали слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції та патрульні поліцейські.

За фактами ДТП слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.

Платинова Буковина

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