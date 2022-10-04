Шахрай прикинувся космонавтом, що застряг на МКС, і виманив мільйони на ракету

- 10.10.2022 10:06
Шахрай прикинувся космонавтом, що застряг на МКС, і виманив мільйони на ракету

Daily Star: інтернет-шахрай вдав космонавтом і виманив гроші у японки

Шахрай під виглядом космонавта втерся в довіру до японки і обманом виманив у неї 4,4 мільйона ієн (приблизно 30000 доларів) на повернення на Землю. Про це повідомляє Daily Star.

Шахрай познайомився в соцмережах із 65-річною японкою, чиє ім'я не повідомляється. Чоловік прикинувся космонавтом  та публікував у соцмережі космічні знімки. Він завів із довірливою землянкою романтичні стосунки з листування. Шахрай обсипав жінку запевненнями в коханні і обіцяв одружитися з нею, як тільки повернеться на Землю. Закохані регулярно обмінювалися повідомленнями через японський додаток LINE. Чоловік стверджував, що мріє розпочати нове життя у Японії. "Тисячі разів буде недостатньо, але я продовжуватиму говорити, що люблю тебе", - писав він.

Єдиною проблемою, за словами чоловіка, був той факт, що він застряг у космосі, і для повернення на Землю йому були потрібні гроші. За словами інтернет-коханого, він перебував на МКС, і повернення додому коштувало недешево. Йому необхідно було оплатити приземлення та купити ракету, на якій він міг би повернутися на Землю. Жінка вірила, що знайшла кохання, і віддала шахраю загалом близько 4,4 мільйона ієн (1,9 мільйона рублів). Загалом японка здійснила п'ять платежів.

Коли чоловік почав вимагати ще більше грошей, жертва запідозрила недобре і повідомила про цю ситуацію поліцію. Наразі співробітники правоохоронних органів розслідують те, що сталося, як «романтичне шахрайство».

«Романтичне шахрайство» передбачає створення зловмисником вигаданої персони онлайн та обман жертв, які думають, що вступили з цією персоною у романтичні стосунки. Цей вид шахрайства популярний у всьому світі.

Платинова Буковина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Как выбрать игровые автоматы в казино онлайн на деньги Софт в рейтинговых казино представлен следующими провайдерами
- 12.10.2022 14:59
Україна: Звинувачення ФСБ у вибуху Кримського мосту - "нісенітниця" росія продовжує військове вторгнення в Україну, розпочате 24
- 11.10.2022 10:20
Мобілізація: як росіяни ухиляються від відправлення на фронт Понад 200 тисяч росіян, за офіційними даними, мобілізовано на
- 10.10.2022 21:55
Ракетні удари по Україні 10 жовтня 2022 року росія 10 жовтня випустила понад 80 ракет у Києві та
- 10.10.2022 17:16
Поліцейські Буковини задокументували факт шахрайства на суму 70 тисяч гривень 36-річна жителька Чернівців зателефонувала до поліції та
- 10.10.2022 00:08
Поліцейські Буковини застерігають громадян від розголошення конфіденційних даних банківських рахунків До поліції надійшло повідомлення від чернівчанки, яка
- 07.10.2022 11:02
Порошенко програв Зеленському у суді Екс-президент України Петро Порошенко програв у Верховному суді чинному лідеру країни
- 07.10.2022 09:42
Як упоратися з тривогою та панікою, коли здається, що немає сил триматися? Події у світі вселяють страх мільйонам людей
- 06.10.2022 10:17
Чи зайдуть в другий раз російські війська до Бучі? Вдруге окупанти не зможуть зайти до Бучі, — вважає полковник
- 05.10.2022 10:48
Ілон Маск після пропозиції визнати Крим російським отримав матюків від екс посла Екс-посол України Мельник нецензурно вилаяв Ілона Маска після запропонованого ним плану миру
- 04.10.2022 09:46

Всі новини