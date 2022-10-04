



Шахрай прикинувся космонавтом, що застряг на МКС, і виманив мільйони на ракету - 10.10.2022 10:06

Daily Star: інтернет-шахрай вдав космонавтом і виманив гроші у японки

Шахрай під виглядом космонавта втерся в довіру до японки і обманом виманив у неї 4,4 мільйона ієн (приблизно 30000 доларів) на повернення на Землю. Про це повідомляє Daily Star.

Шахрай познайомився в соцмережах із 65-річною японкою, чиє ім'я не повідомляється. Чоловік прикинувся космонавтом та публікував у соцмережі космічні знімки. Він завів із довірливою землянкою романтичні стосунки з листування. Шахрай обсипав жінку запевненнями в коханні і обіцяв одружитися з нею, як тільки повернеться на Землю. Закохані регулярно обмінювалися повідомленнями через японський додаток LINE. Чоловік стверджував, що мріє розпочати нове життя у Японії. "Тисячі разів буде недостатньо, але я продовжуватиму говорити, що люблю тебе", - писав він.

Єдиною проблемою, за словами чоловіка, був той факт, що він застряг у космосі, і для повернення на Землю йому були потрібні гроші. За словами інтернет-коханого, він перебував на МКС, і повернення додому коштувало недешево. Йому необхідно було оплатити приземлення та купити ракету, на якій він міг би повернутися на Землю. Жінка вірила, що знайшла кохання, і віддала шахраю загалом близько 4,4 мільйона ієн (1,9 мільйона рублів). Загалом японка здійснила п'ять платежів.

Коли чоловік почав вимагати ще більше грошей, жертва запідозрила недобре і повідомила про цю ситуацію поліцію. Наразі співробітники правоохоронних органів розслідують те, що сталося, як «романтичне шахрайство».

«Романтичне шахрайство» передбачає створення зловмисником вигаданої персони онлайн та обман жертв, які думають, що вступили з цією персоною у романтичні стосунки. Цей вид шахрайства популярний у всьому світі.

Платинова Буковина

Всі новини