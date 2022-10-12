



Бійня на білгородському полігоні: що відомо - 17.10.2022 10:56

Понад 20 людей було застрелено 15 жовтня на військовому полігоні в Білгородській області. Міноборони рф назвало це терактом.

У зв'язку із загибеллю понад 10 осіб на полігоні Західного військового округу у Білгородській області. Про це увечері у суботу, 15 жовтня, повідомило видання "Комерсант".

Видання показує, що розслідуванням займається військове слідче управління СКР і пізніше може бути також порушено справу про теракт (стаття 205 КК РФ). Повідомлення про порушення кримінальної справи було опубліковано і в офіційному Telegram-каналі СК РФ, але номер статті у ньому не вказано.

При цьому Міноборони РФ у своєму описі події на полігоні назвало його терактом, який нібито вчинили громадяни однієї з країн СНД (до них належать Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан та Узбекистан). "15 жовтня на полігоні Західного військового округу в Білгородській області двома громадянами однієї з країн СНД здійснено терористичний акт", - наводять російські ЗМІ офіційну заяву відомства. Російська влада у вересні прийняла закон про спрощення процедури отримання громадянства для іноземців, які погоджуються на службу за контрактом в армії РФ, а мер Москви Сергій Собянін повідомив про відкриття мобілізаційного пункту прямо в міграційному центрі "Сахарово", де міститься велика кількість громадян СНД.

Внаслідок стрілянини на полігоні, згідно з офіційними даними, 11 людей загинули та 15 постраждали. Міноборони стверджує, що це був особовий склад підрозділу, який складався з "добровольців". Ті, хто стріляв, "знищені вогнем у відповідь", вказує відомство.

Міноборони повідомило про стрілянину з великою затримкою.

Різні російські ЗМІ повідомляють дані про подію, що розходяться з офіційною версією Міноборони. Наприклад, відомство повідомило про "теракт" близько 21.00 15 жовтня, тоді як джерело видання SOTA, якого журналісти називають безпосереднім свідком події, повідомило, що стрілянина сталася на заняттях близько 10.00.

Джерело SOTA, яке, на відміну від Міноборони, вказує конкретне місце події – полігон Солоти в Білгородській області, – говорить про набагато більшу кількість жертв, ніж зазначено офіційно. За його твердженнями (видання зазначає, що він наполягає на них навіть після офіційного повідомлення Міноборони), йдеться про 22 загиблих та 16 поранених. Крім того, російськомовні Telegram-канали публікують фотографії, зроблені, ймовірно, на території полігону в ранкові часи, що збігається з даними про час події. На фото можна нарахувати не менше 13 тіл, що лежать на землі.

Згідно із заявою джерела SOTA, стрілянину вели троє людей, а не двоє, як вказує Міноборони, - "у двох із нападників були автомати, у одного - кулемет". Одному з тих, хто стріляв, начебто вдалося втекти. Очевидець також зазначає, що стрілянину вели, ймовірно, військовослужбовці, але він не знає, що стало її причиною. "Ненормальні своїх же косили на стрільбищі. І незрозуміло, у когось кукуха поїхала чи це диверсія якась. Просто троє людей виходять і починають (стріляти) по своїх", - наводить SOTA його повідомлення.

Видання зазначає, що на полігоні в Солоті перебувають не лише "добровольці", а й мобілізовані згідно з указом Володимира Путіна громадяни РФ. При цьому, за даними SOTA, за тиждень до події понад сто мобілізованих із Брянської області, розміщених на полігоні, виник конфлікт із військовим керівництвом. Їх переконували підписати договори про військову службу, щоб вислати на окуповані території України, зокрема і Лиманське напрям, де ведуться активні бойові дії.

Журналістський проект ASTRA, посилаючись на своє джерело з місця події, вказує, що конфлікт міг статися на релігійному ґрунті, а метою підполковник Андрій Лапін, який стріляв, був керував на полігоні. При цьому видання зазначає, що він не може підтвердити особу військовослужбовця-співрозмовника.

Згідно із заявою джерела, незадовго до того, що сталося кілька солдатів мусульманського віросповідання, подали рапорти про відмову від участі в бойових діях в Україні, оскільки це була "не їхня війна". У відповідь на це Лапін зібрав усіх військовослужбовців на полігоні на бойову будову та назвав війну в Україні "священною війною". "Таджики Лапіну у відповідь сказали, що священна війна - це коли війна мусульман з невірними. Лапін сказав, що "Аллах, отже, кролик, якщо він не дозволяє воювати за ту країну, якою ти присягнув", - цитує видання співрозмовника.

За словами джерела ASTRA, за півтори години після цього військовослужбовців відправили на стрільбища. Там троє "таджиків", які брали участь у суперечці, взяли автомати з бойовими патронами, попросили мусульман відійти в бік від Лапіна і почали стрілянину. "Я пам'ятаю, що стріляючих звуть: Ікзот – він старший сержант, інший – Ануше, і третій – молодший сержант Амі. Прізвища я не пам'ятаю, молодший сержант Амі втік", - стверджує співрозмовник.

У російських військових частинах та центрах загинуло вже понад 30 мобілізованих

До повідомлення про подію в Білгородській області було відомо про те, що з початку мобілізації в РФ у військових частинах і збірних пунктах загинуло щонайменше 19 мобілізованих, які не потрапили на фронт. Причинами смерті представники влади у різних випадках називали "зупинку серця", "передозування наркотиків", а також "цироз печінки". 9 жовтня РИА Новости з посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомило, що у збірному пункті в Якутії мобілізований розбився на смерть, "випавши з другого поверху з вікна".

При цьому в Росії, згідно з відкритими даними, за два тижні з початку мобілізації у військові частини прибули понад 200 тисяч осіб - незважаючи на обіцянку міністра оборони РФ Сергія Шойгу мобілізувати лише 300 тисяч громадян і робити це "поступово". Сама мобілізація у різних регіонах РФ відбувається нерівномірно, констатують дослідники. Найвищий показник – у Красноярському краї, де на війну відправляють 28 тисяч осіб, або майже 5,5 відсотки запасників регіону. При цьому Сергій Шойгу обіцяв, що мобілізація закінчиться за 2 тижні.

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