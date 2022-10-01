



Німеччина повідомила про рекордну інфляцію - 03.10.2022 10:13

Статистичне відомство ФРН повідомило про рекордну інфляцію у 10 відсотків

За підсумками вересня інфляція у Німеччині, як очікується, становитиме рекордні 10 відсотків на річному рівні, повідомляється на сайті статистичного відомства країни.

За підсумками серпня показник сягав 7,9 відсотка. Основний внесок у зростання цін у ФРН у вересні внесла енергія (плюс 44 відсотки), продукти подорожчали на 18,7 відсотка, непродовольчі товари – на 17,2 відсотка. Послуги подорожчали порівняно незначно – на 3,6 відсотка.

Високі показники зростання цін відзначаються у європейських країнах не перший місяць — на тлі енергетичної кризи та воєнних дій в Україні разом із санкційними заходами, які ускладнюють ситуацію і на ринках енергоносіїв, і на продовольчому ринку.

У Британії рекордно для країни дорожчають продукти – на 10,1 відсотка.

Інфляція у Німеччині досягла двозначних показників уперше з моментару введення євро у 1999 році. У вересні ціни на енергоносії у країні зросли до року на 43,9%, продукти харчування подорожчали на 18,7%

Гармонізований індекс споживчих цін (HISP), який є головним показником інфляції для європейських центробанків, у Німеччині зріс у вересні, за попередньою оцінкою, на 10,9%, випливає із даних Федерального статистичного бюро країни (Destatis). Це вище за прогноз аналітиків, опитаних Bloomberg (10,2%) і показник серпня (8,8%). Рівень інфляції в країні вперше досяг двозначної кількості з 1999 року, коли в обіг було введено євро, зазначає агентство.

Інфляція, розрахована за внутрішніми німецькими стандартами, прискорилася у вересні до 10% - максимуму з 1951 року (11,54%). Порівняно із серпнем ціни у Німеччині зросли на 1,9%.

Ціни на енергоносії у Німеччині у вересні зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року на 43,9%, продукти харчування подорожчали на 18,7%, вартість послуг — на 3,6%, оренди житла — на 1,7%.

Bloomberg зазначає, що сплеск інфляції очікувався, оскільки Німеччина скасувала літні знижки на громадський транспорт та паливо. Але її рівень значно перевищує середній прогноз для країн єврозони 9,7%. Уряд Німеччини в четвер оголосив, що знизить ціни на газ, виділивши на ці цілі, за словами джерел агентства, щонайменше €150 млрд ($146 млрд). До цього уряд прагнув компенсувати зростання цін на газ для споживачів та бізнесу пакетами допомоги на загальну суму €100 млрд.

Тим часом спад у Німеччині майже неминучий. Провідні науково-дослідні інститути країни погіршили прогнози та попереджають про зниження виробництва на 0,4% наступного року.

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