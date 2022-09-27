



18 людей постраждали в Іспанії внаслідок наукового експерименту - 01.10.2022 17:04

В Іспанії 18 людей отримали поранення внаслідок вибуху через науковий експеримент

В іспанській провінції Жирона в Каталонії щонайменше 18 осіб, у тому числі десять дітей, отримали поранення внаслідок вибуху. Це сталося під час наукового експерименту, який проводить місцевий університет, повідомляє газета El Pais. У Twitter опубліковано кадри з місця подій.

Співробітник місцевого університету проводив досвід перед глядачами, зібралося близько 300 людей. Сутью випробувань було показати, що буває, коли з'єднати в бочці рідкий азот та гарячу воду. В експерименті брали участь два вчені, один вливав рідину, інший тримав металеві барабани. Коли перший почав переливати воду та азот у ємності, стався вибух.

Поки що не повідомляється, що саме пішло не так. Загиблих немає, але один із експериментаторів отримав серйозні поранення. Також постраждали деякі глядачі, усі вони вже госпіталізовані.

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