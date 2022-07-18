2000 військових ВДВ рф потрапили в котел під Херсоном

- 28.07.2022 12:36
2000 військових ВДВ рф потрапили в котел під Херсоном

 

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: котел під Хесоном

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