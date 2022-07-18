



З Білорусі запустили 25 ракет територією України - 28.07.2022 09:32

З Білорусі запустили 25 ракет територією України 82



Атака розпочалася після п'ятої години ранку.

Російські окупанти зранку 28 липня атакували Чернігівську область. Ворожі ракети потрапили до мети біля села Гончарівське.

Смертоносні снаряди прилетіли після п'ятої ранку. У цей час було оголошено повітряну тривогу.

«Після 5-ї ранку масштабні запуски ракет з території Білорусі. Попередньо є інформація про потрапляння біля Гончаровського. Також працює наша ППО. Бережіться», – повідомив голова Чернігівської ОВ В'ячеслав Чаус.

Атаку на Чернігівщині прокоментували в Оперативному командуванні «Північ». Військові зазначили, що протягом 05:20 – 06:30 з території Білорусі Україною запустили 20 ракет. 9 із них потрапили лісом у Гончарівській громаді.

Ударів було завдано і по Київській області. Під Києвом пролунало щонайменше два вибухи, росіяни завдали ракетного удару Вишгородському району. Обстріляно об'єкт інфраструктури. Інформація про жертв уточнюється. На місці вже працюють усі екстрені служби.

Телеграм-канал «Беларускі Гаюн» повідомив, що з 05:23 з аеродрому Зябрівка (Гомельська область, Білорусь) неподалік кордону з Україною відбулися запуски ракет, близько 12 разів. Однак пізніше група повідомила про близько 25 запусків.

Неспокійний ранок в Україні: що відомо

Ранок для українців 28 липня був неспокійний. Близько 04:40 повітряну тривогу оголосили по всіх областях. Вона тривала близько години. За півгодини після відбою сирени загули знову. На цей раз загроза ракетних ударів існувала трохи більше 10 хвилин.

Під час повітряних тривог потужні вибухи пролунали у Миколаєві. Місцеві телеграм-канали повідомили, що працює ППО, проте є й «прильоти». Офіційної інформації наразі немає.

Звуки вибухів почули і мешканці Київщини. У мережі повідомили про пожежу. Згодом голова ОВА Олексій Кулеба заявив, що російські окупанти обстріляли об'єкт інфраструктури в одній із громад району Вишгороду. На місці події працюють усі екстрені служби, а інформацію про постраждалих ще встановлюють.

О 06:20 жителям Київщини, Житомирщини, Чернігівщини та Сумщини знову довелося спускатися в укриття. Адже на півночі України вже втретє увімкнули сирени. Телеграм-канали повідомили про нові вибухи у Київській та Чернігівській областях.

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