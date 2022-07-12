Страховка для беженцев в Чехии через 150 дней: сколько стоит и как оформить?

- 26.07.2022 14:43
Страховка для беженцев в Чехии через 150 дней: сколько стоит и как оформить?

 Медицинское страхование для украинцев в Чехии прекратят

Читайте также: Как отказаться от статуса временной защиты Чехии, если вы находитесь в Чехии

Украинцы, которые находятся в Чехии из-за войны в Украине более 150 дней, вынуждены будут оформить медицинское страхование в стране, пишет юридический портал ЛексЮкрейн.

Тем, у кого уже есть медицинское страхование от государства, нужно сообщить компании, предоставляющей полис, кто будет оплачивать его после 25 июля.

Это нужно сделать максимум через 8 дней после окончания предоплаты страховки.

Таким образом, люди в возрасте от 18 до 65 лет потеряют медицинские полисы, оплачиваемые чешскими властями.

Читайте также: Как отказаться от статуса временной защиты в Чехии, приехав в Украину

В зависимости от компании и условий полис может стоить от 80 до 500 долларов (3500 – 19 000 гривен).

Кто платит страховой взнос и что нужно документально подтвердить?

Дети до 18 лет

Медицинское страхование оплачивает статус.

Доказательства не нужны.

Студент 18-26 лет

Студенты в Чехии или Украине.

Медицинское страхование оплачивает статус.Необходима справка об обучении, выданная школой.

Работник 18-64р

В трудовых отношениях за соглашение о выполнении работ более 10000 крон в месяц, за соглашение о трудовой деятельности от 3500 крон в месяц.

Медицинское страхование оплачивает работодатель.

Доказательства не нужны.

Лицо, которое лично и должным образом в течение всего дня ухаживает хотя бы за одним ребенком в возрасте до 7 лет или двумя и более детьми в возрасте до 15 лет.

Медицинское страхование оплачивает состояние.
Должны быть добавлены письменные свидетельства и свидетельства рождения детей или аналогичный документ.

Соискатель работы зарегистрирован в службе занятости

Вы можете стать соискателем, обратившись за посредничеством в трудоустройстве в службу занятости. Вы также можете зарегистрироваться в службе занятости, если вы являетесь лицом с инвалидностью или другими ограничениями по здоровью или если вы ухаживаете за таким лицом.

Медицинское страхование оплачивает состояние.
Предоставляется справка о регистрации в службе занятости.

Частные предприниматели или лица, не входящие в некоторые из выше введенных категорий

Вам необходимо заплатить страховку как самооплачиватель.
Информацию по оплате страховки получите в своей страховой компании.

Пенсионеры от 65 лет

Медицинское страхование оплачивает состояние.
Доказательства не нужны.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: страховка Чехия, страховка для беженцев в Чехии, страх\овка через 150 дней

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Олег Денежный - это Олег Деригин, брат Марии Деригиной Олег Денежный, Олег Oleg Mosso, Oleg Deburg
- 26.07.2022 16:06
Правоохоронець намагався пограбувати обмінник та вбив людину Правоохоронець втік з місця злочину, проте протягом двох годин був затриманий
- 20.07.2022 15:48
Что на самом деле означает отстранение Венедиктовой и Баканова в 198 уголовных производствах соответствующим лицам поставлено
- 19.07.2022 14:17
У Чернівцях ДБР викрило канал контрабандного переміщення цигарок до Румунії Працівники ДБР викрили канал контрабандного переміщення цигарок до
- 18.07.2022 14:50
Президент України Володимир Зеленський зняв з посад Баканова та Венедиктову
- 18.07.2022 14:20
Як допомогти дитині не боятися сирени й гучного гуркоту МОЗ запитало у дитячої та сімейної психологині, авторки книг
- 18.07.2022 13:53
Продукти, які позитивно впливають на нервову систему 10 продуктів, якими можна «заїдати стрес»
- 15.07.2022 13:35
В Черновицкой ОДА назначили главой Запаранюка Появились Указы О Снятии Осачука И Назначения
- 12.07.2022 14:15
Маніяк адвокат із шоу Одруження наосліп розчленував кохану дівчину Героями були Петро та Ольга. З того часу минуло 3 роки. Петро жив під Києвом у приватному будинку з коханою жінкою.
- 12.07.2022 13:57
Военнообязанные должны носить с собой паспорт и военный билет По требованию они должны предоставить для проверки
- 12.07.2022 00:19

Всі новини