Страховка для беженцев в Чехии через 150 дней: сколько стоит и как оформить?- 26.07.2022 14:43
Медицинское страхование для украинцев в Чехии прекратят
Читайте также: Как отказаться от статуса временной защиты Чехии, если вы находитесь в Чехии
Украинцы, которые находятся в Чехии из-за войны в Украине более 150 дней, вынуждены будут оформить медицинское страхование в стране, пишет юридический портал ЛексЮкрейн.
Тем, у кого уже есть медицинское страхование от государства, нужно сообщить компании, предоставляющей полис, кто будет оплачивать его после 25 июля.
Это нужно сделать максимум через 8 дней после окончания предоплаты страховки.
Таким образом, люди в возрасте от 18 до 65 лет потеряют медицинские полисы, оплачиваемые чешскими властями.
Читайте также: Как отказаться от статуса временной защиты в Чехии, приехав в Украину
В зависимости от компании и условий полис может стоить от 80 до 500 долларов (3500 – 19 000 гривен).
Кто платит страховой взнос и что нужно документально подтвердить?
Дети до 18 лет
Медицинское страхование оплачивает статус.
Доказательства не нужны.
Студент 18-26 лет
Студенты в Чехии или Украине.
Медицинское страхование оплачивает статус.Необходима справка об обучении, выданная школой.
Работник 18-64р
В трудовых отношениях за соглашение о выполнении работ более 10000 крон в месяц, за соглашение о трудовой деятельности от 3500 крон в месяц.
Медицинское страхование оплачивает работодатель.
Доказательства не нужны.
Лицо, которое лично и должным образом в течение всего дня ухаживает хотя бы за одним ребенком в возрасте до 7 лет или двумя и более детьми в возрасте до 15 лет.
Медицинское страхование оплачивает состояние.
Должны быть добавлены письменные свидетельства и свидетельства рождения детей или аналогичный документ.
Соискатель работы зарегистрирован в службе занятости
Вы можете стать соискателем, обратившись за посредничеством в трудоустройстве в службу занятости. Вы также можете зарегистрироваться в службе занятости, если вы являетесь лицом с инвалидностью или другими ограничениями по здоровью или если вы ухаживаете за таким лицом.
Медицинское страхование оплачивает состояние.
Предоставляется справка о регистрации в службе занятости.
Частные предприниматели или лица, не входящие в некоторые из выше введенных категорий
Вам необходимо заплатить страховку как самооплачиватель.
Информацию по оплате страховки получите в своей страховой компании.
Пенсионеры от 65 лет
Медицинское страхование оплачивает состояние.
Доказательства не нужны.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 26.07.2022 16:06
- 20.07.2022 15:48
- 19.07.2022 14:17
- 18.07.2022 14:50
- 18.07.2022 14:20
- 18.07.2022 13:53
- 15.07.2022 13:35
- 12.07.2022 14:15
- 12.07.2022 13:57
- 12.07.2022 00:19