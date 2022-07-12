



Страховка для беженцев в Чехии через 150 дней: сколько стоит и как оформить? - 26.07.2022 14:43

Медицинское страхование для украинцев в Чехии прекратят

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Украинцы, которые находятся в Чехии из-за войны в Украине более 150 дней, вынуждены будут оформить медицинское страхование в стране, пишет юридический портал ЛексЮкрейн.

Тем, у кого уже есть медицинское страхование от государства, нужно сообщить компании, предоставляющей полис, кто будет оплачивать его после 25 июля.

Это нужно сделать максимум через 8 дней после окончания предоплаты страховки.

Таким образом, люди в возрасте от 18 до 65 лет потеряют медицинские полисы, оплачиваемые чешскими властями.

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В зависимости от компании и условий полис может стоить от 80 до 500 долларов (3500 – 19 000 гривен).

Кто платит страховой взнос и что нужно документально подтвердить?

Дети до 18 лет

Медицинское страхование оплачивает статус.

Доказательства не нужны.

Студент 18-26 лет

Студенты в Чехии или Украине.

Медицинское страхование оплачивает статус.Необходима справка об обучении, выданная школой.

Работник 18-64р

В трудовых отношениях за соглашение о выполнении работ более 10000 крон в месяц, за соглашение о трудовой деятельности от 3500 крон в месяц.

Медицинское страхование оплачивает работодатель.

Доказательства не нужны.

Лицо, которое лично и должным образом в течение всего дня ухаживает хотя бы за одним ребенком в возрасте до 7 лет или двумя и более детьми в возрасте до 15 лет.

Медицинское страхование оплачивает состояние.

Должны быть добавлены письменные свидетельства и свидетельства рождения детей или аналогичный документ.

Соискатель работы зарегистрирован в службе занятости

Вы можете стать соискателем, обратившись за посредничеством в трудоустройстве в службу занятости. Вы также можете зарегистрироваться в службе занятости, если вы являетесь лицом с инвалидностью или другими ограничениями по здоровью или если вы ухаживаете за таким лицом.

Медицинское страхование оплачивает состояние.

Предоставляется справка о регистрации в службе занятости.

Частные предприниматели или лица, не входящие в некоторые из выше введенных категорий

Вам необходимо заплатить страховку как самооплачиватель.

Информацию по оплате страховки получите в своей страховой компании.

Пенсионеры от 65 лет

Медицинское страхование оплачивает состояние.

Доказательства не нужны.

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