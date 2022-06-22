



Пресреліз: 48 пересувних відділень Укрпошти із липня надаватимуть послуги 175 тисячам жителів трьох областей - 01.07.2022 13:09

Продовжується зміна формату обслуговування Укрпошти у селах, де мешкає менше 1200 жителів. З початку війни на маршрути виїхало 372 пересувних відділення. А з початку липня ще 48 пересувних відділень Укрпошти почали обслуговувати 440 сіл Житомирської, Тернопільської та Хмельницької областей. Тут поштові та фінансові послуги компанії отримають 175 тисяч жителів.

“Не зупиняємося та рухаємося за планом впровадження пересувних відділень, щоб все більше жителів забезпечити послугами Укрпошти. З липня до проєкту додалися ще 48 пересувних відділень у Тернопільській, Житомирській та Хмельницькій областях. Наші працівники на авто доставлятимуть жителям пенсії, соцвиплати, посилки, продукти, ліки. Тут же можна буде оформити передплату, перекази. Укрпошта допомагає там, де цього найбільше потребують наші громадяни — у найвіддаленішому селі чи щойно звільненій території”, - відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Зокрема, у Житомирській області почало працювати 14 бригад пересувних відділень, які обслуговуватимуть 143 населених пункти і 38 тисяч мешканців отримають повний доступ до послуг.

У Тернопільській області виїхали на маршрути до 119 сіл 14 пересувних відділень для надання послуг компанії для майже 57 тисяч мешканців.

У Хмельницькій області почали працювати 17 пересувних відділень із точками базування у Кам'янець-Подільському та Городку. Вони будуть обслуговувати понад 80 тисяч жителів 178 сіл.

Пересувні відділення – це можливість жителям за місцем проживання отримати ширший спектр послуг в майбутньому (цифрові та банківські послуги у кожному населеному пункті країни). А ще – виконувати соціально важливу функцію доставки пенсій та соціальних допомог, особливо на територіях, які були тимчасово окуповані або поблизу зон, де проходять активні бойові дії. саме завдяки пересувним відділенням Укрпошта чи не єдина компанія, яка змогла надавати послуги на всій території України із початку війни.

Як раніше повідомлялося, з початку воєнних дій вже 372 пересувних відділення Укрпошти почали працювати у 9 областях України.

Зазначимо, що проєкт пересувних відділень стартував в Укрпошті у 2018 році із Чернігівської області. Фінансування проєкту здійснюється коштами Укрпошти а також інвестиціями ЄБРР у розмірі 33 млн євро на закупівлю та оснащення автомобілів пересувних поштових відділень.



З повагою

Пресслужба АТ "Укрпошта"

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