У світі з'явиться новий найдовший авіарейс через війну Росії в Україні

- 01.07.2022 14:58
У світі з'явиться новий найдовший авіарейс через війну Росії в Україні

У світі з'явиться новий найдовший авіарейс через війну Росії в Україні
Авіакомпанія з Гонконгу перевозитиме пасажирів довшим маршрутом, щоб не летіти через російські території.

Про це повідомляє Bloomberg.

Азіатські авіаперевізники намагаються будувати маршрути в обхід рф. Компанія Cathay Pacific Airways Ltd незабаром має намір запустити новий рейс із Нью-Йорка до Гонконгу.

Як пише Bloomberg, це буде найдовший авіарейс у світі, тому що пілот всіляко уникатиме територій РФ. Відомо, що повітряне судно вирушатиме з міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді до США, пролітатиме над Атлантичним океаном, Великобританією, країнами Південної Європи та Центральної Азії.

Під час рейсу літак долатиме 16 618 кілометрів о 17 годині. Це на 1300 кілометрів більше і на півгодини швидше за маршрут Singapore Airlines Ltd.

Пасажирів возитимуть Airbus SE A350-1000, який зазвичай літає над Арктикою.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: найдовший авіарейс, самий довгий рейс літака 2022

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