



Хто має бронь від мобілізації на війну? Під час воєнного стану - 17.06.2022 18:01

Частина людей призовного віку має бронь від мобілізації під час воєнного стану. У Чернівецькому центрі комплектування Суспільному назвали сфери, у працівників яких є бронь.

"Переважна кількість заброньованих працівників з медичних, освітніх установ, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємства, які мають мобілізаційні завдання", — повідомили у центрі комплектування.

Кількість заброньованих людей не називають, водночас цей перелік погоджений з міністерствами оборони та економіки.

Що відомо:

Під час воєнного стану діє обмеження на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років з території України. У країні триває загальна мобілізація.

Жінок, які перебувають на військовому обліку, призивають на службу за їхнім бажанням. Це стосується жінок, які мають військові спеціальності.

Довідково:

Президент України Зеленський підписав перший указ про загальну мобілізацію за 90 днів 24.02.22 року.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про загальну мобілізацію в країні. Відповідний указ опубліковано на сайті офісу українського президента.

Зазначається, що мобілізація оголошена «у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримки бойової та мобілізаційної готовності Збройних сил України та інших військових формувань на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України». Український лідер доручив провести її за 90 днів.

Політик ухвалив здійснити заклик військовозобов'язаних, резервістів та залучити транспортні засоби для забезпечення потреб армії та силових структур України. Генштабу Збройних сил України (ЗСУ) необхідно визначити черговість та обсяги мобілізації, а кабінету міністрів забезпечити фінансування всіх заходів.

Мобілізація пройде на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської областей, а також у містах Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький , Черкаси, Чернівці, Київ.

Президент Зеленський закликав лідерів країн Євросоюзу (ЄС) підтримати миротворчу операцію ООН в Україні. Він також заявив про необхідність «негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції» проти Росії.

Політик закликав відключити Росію від SWIFT, допомогти українській армії озброєнням та боєприпасами, а також запровадити санкції проти Москви з накладенням ембарго на торгівлю нафтою та газом. За словами Зеленського, Київ потребує гарантій безпеки та європейської перспективи.

Ми довго чекали біля відчинених дверей. Ми запитали про членство в НАТО, відповіді не почув. Наразі потребуємо міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій.

24 лютого Державна прикордонна служба України заявила, що країна втратила контроль над островом Зміїний. Він розташований у Чорному морі поблизу кордону з Румунією та належить до Одеської області.

"За наявною інформацією, острів Зміїний захоплений", - зазначили у відомстві. Також повідомляється, що втрачено зв'язок з українськими прикордонниками та військовослужбовцями, які перебувають на острові.

Раніше про втрату контролю над одним із районів повідомила влада Херсонської області. Було оголошено, що це державні структури Генічеського району перейшли під контроль російських військ. За даними чиновників, російська військова техніка увійшла до Скадовського, Бериславського та Каховського районів.

Цього ж дня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російські військові взяли під контроль чорнобильську зону та об'єкти Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС).

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