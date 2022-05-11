Буковинець постане перед судом за скоєння крадіжки у період воєнного стану

- 24.05.2022 14:44
Буковинець постане перед судом за скоєння крадіжки у період воєнного стану

До поліції звернувся 62-річний хотинчанин і повідомив, що невідома особа викрала з його будинку майно та харчі. Правоохоронці встановили крадія та наразі довели його причетність до вчинення протиправних дій. Винному загрожує до восьми років позбавлення волі.
Під час досудового розслідування слідчі поліції встановили, що у березні цього року 28-річний буковинець з помешкання заявника незаконно заволодів інструментами та продуктами харчування. Загальна сума викраденого становить майже чотири тисячі гривень.
Правоохоронці зібрали достатню кількість доказів провини буковинця, який раніше неодноразово притягувався до вчинення аналогічних майнових злочинів. Наразі під процесуальним керівництвом Дністровської окружної прокуратури поліцейські передали обвинувальний акт стосовно крадія у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального Кодексу України.
Правоохоронці нагадують: санкції низки статей кримінального кодексу України доповнено кваліфікуючою ознакою – вчинення злочину в умовах воєнного або надзвичайного стану. Тому при встановленні особи за вчинення крадіжки поліцейські затримують порушника, адже цей злочин в умовах воєнного стану прирівнюються до тяжких, незалежно від вартості викраденого. Відтак – поліцейські притягують зловмисників до кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

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