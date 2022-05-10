



Число мільярдерів у світі збільшилося на 573 за час пандемії - 23.05.2022 14:44

Кожні 30 годин у світі з'являється новий мільярдер

З початку пандемії коронавірусу в 2020 році у світі з'явилося 573 нових мільярдери, а їх сукупний статок збільшився за цей час на $3,78 трлн і становить $12,7 трлн, або на 13,9% загальносвітового ВВП, свідчить доповідь благодійної організації Oxfam.

Таким чином, кожні 30 годин у світі з'являється новий мільярдер, і тепер їхня загальна кількість становить 2668 осіб. Водночас, кожні 33 години один мільйон людей переходять у категорію крайньої бідності, тобто живуть менш ніж на $1,9 на день, зазначають автори доповіді.

Добробут 10 найзаможніших людей у ​​світі дорівнює стану 40% найбіднішого населення планети, або 3,1 млрд людей. А статки 20 найбагатших людей на планеті перевищують ВВП усіх країн на південь від Сахари.

Доповідь Oxfam зазвичай присвячена економічному форуму в Давосі, який вперше з початку пандемії пройде в очному форматі.

«Мільярдери приїжджають до Давосу, щоб відсвяткувати неймовірне збільшення їхніх багатств. зіткнулися з непосильним зростанням витрат на те, щоби просто вижити», – сказала виконавчий директор Oxfam Габріела Буше.

За оцінками авторів доповіді, загальний добробут мільярдерів з активами в продуктовому та енергетичному секторі збільшується на $1 млрд кожні дві доби, а за останні два роки показник зріс на $453 млрд. П'ять найбільших енергетичних компаній світу заробляють $2,6 тис. чистого прибутку за секунду.

У продовольчому секторі за час пандемії з'явилося 62 нових мільярдери, у фармацевтичному – 40.

"Заробляють на болі та стражданнях"

"Найбагатші і могутні люди заробляють на болі і стражданнях, - зазначила Буше. - Вони платять щедрі бонуси і дивіденди, при цьому платять якнайменше податків. Так само, як і замислювали багаті і могутні люди, які її створювали».

Oxfam знову закликала уряди світу терміново запровадити нові податки на мільярдерів, включаючи одноразовий податок на користь населення, що найбільше страждає від зростання цін на продукти та паливо, а також тимчасовий податок на надприбутки міжнародних компаній у розмірі 90%. Організація також підрахувала, що податок на статки мільйонерів у розмірі 2%, і податок на мільярдерів у розмірі 5% дозволить урядам світу щороку збирати близько $2,52 трлн, і цієї суми вистачить, щоб вивести зі стану бідності 2,6 млрд людей. все населення світу вакцинами від коронавірусу, а також гарантувати загальнодоступну охорону здоров'я та соцзахист для всіх жителів країн із середнім рівнем доходів.

У своєму дослідженні Oxfam використала дані цілого ряду досліджень, у тому числі проведених Світовим банком, а також цифри з рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини