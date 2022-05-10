



Як оформити загранпаспорт України дитині до 16 років у Європі 2022. - 17.05.2022 09:34

Як оформити закордонний паспорт дитині до 16 років?

1. Заповніть заяву за посиланням zayava-anketa-na-pasport-dlya-ditini-do-16-rokiv.pdf ;

2. Свідоцтво про народження дитини – оригінал та копія;

Якщо дитина народилася за межами України - подається іноземне свідоцтво про народження (у Польщі - Odpis ZUPEŁNY aktu urodzenia) разом з офіційним перекладом на українську мову та довідкою про набуття громадянства;

3. Довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі народження дитини поза межами України) - оригінал та копія.

Якщо довідка не видавалася то необхідно зібрати пакет документів для її отримання Наприклад в Гданську: https://gdansk.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/diyi-z-pitan-gromadyanstva ;

Набуття громадянства у Консульстві України в Гданську проводиться виключно щодо дітей, які народилися на території Поморського, Західньопоморського, Куявсько-Поморського та Вармінсько-Мазурського воєводств;

4. Попередній закордонний паспорт дитини (у разі наявності) та/або ID-карти (дітям з 14 років) - оригінал та копія першої сторінки;

Просимо звернути увагу, що для оформлення нового закордонного паспорта дітям старше 14 років ОБОВ’ЯЗКОВО потрібно надати дійсний закордонний паспорт або ID-карту;

5. Закордонні (за відсутності - внутрішні) паспорти обох батьків - оригінал та копії сторінок з відмітками. Оригінал паспорта другого з батьків не вимагається при наявності оригіналу нотаріально засвідченої заяви-згоди на оформлення паспорта дитині (подається лише копія).

6. Паспорт громадянина України - ID-карти (дітям з 14 років) - оригінал та копія;

7. Документ, який підтверджує легальність перебування на території Республіки Польща дитини та/або батьків. На території Польщі один з таких документів – карта побиту /дійсна віза / песель/ мельдунок/ позитивна децизія - оригінал та копія;