Як оформити загранпаспорт України дитині до 16 років у Європі 2022.- 17.05.2022 09:34
Як оформити закордонний паспорт дитині до 16 років?
Як оформити закордонний паспорт дитині до 16 років?
- 1. Заповніть заяву за посиланням zayava-anketa-na-pasport-dlya-ditini-do-16-rokiv.pdf ;
- 2. Свідоцтво про народження дитини – оригінал та копія;
- Якщо дитина народилася за межами України - подається іноземне свідоцтво про народження (у Польщі - Odpis ZUPEŁNY aktu urodzenia) разом з офіційним перекладом на українську мову та довідкою про набуття громадянства;
- 3. Довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі народження дитини поза межами України) - оригінал та копія.
- Якщо довідка не видавалася то необхідно зібрати пакет документів для її отримання Наприклад в Гданську: https://gdansk.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/diyi-z-pitan-gromadyanstva ;
- Набуття громадянства у Консульстві України в Гданську проводиться виключно щодо дітей, які народилися на території Поморського, Західньопоморського, Куявсько-Поморського та Вармінсько-Мазурського воєводств;
- 4. Попередній закордонний паспорт дитини (у разі наявності) та/або ID-карти (дітям з 14 років) - оригінал та копія першої сторінки;
- Просимо звернути увагу, що для оформлення нового закордонного паспорта дітям старше 14 років ОБОВ’ЯЗКОВО потрібно надати дійсний закордонний паспорт або ID-карту;
- 5. Закордонні (за відсутності - внутрішні) паспорти обох батьків - оригінал та копії сторінок з відмітками. Оригінал паспорта другого з батьків не вимагається при наявності оригіналу нотаріально засвідченої заяви-згоди на оформлення паспорта дитині (подається лише копія).
- 6. Паспорт громадянина України - ID-карти (дітям з 14 років) - оригінал та копія;
- 7. Документ, який підтверджує легальність перебування на території Республіки Польща дитини та/або батьків. На території Польщі один з таких документів – карта побиту /дійсна віза / песель/ мельдунок/ позитивна децизія - оригінал та копія;
- 8. Нотаріально засвідчена заява-згода на оформлення паспортного документа від другого з батьків (подається лише у разі відсутності при подачі документів на паспорт дитини другого з батьків; заява-згода посвідчена іноземним нотаріусом подається з офіційним перекладом на українську мову);
За фізичної присутності другого з батьків заява-згода від його імені посвідчується в Консульстві безкоштовно у день подачі документів на оформлення паспорта дитині;
За фізичної присутності другого з батьків заява-згода від його імені посвідчується в Консульстві безкоштовно у день подачі документів на оформлення паспорта дитині;
Заява–згода від другого з батьків не вимагається у разі:
- присутності при подачі документів обох батьків;
- якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства (для підтвердження подається копія паспортного документа);
- якщо подано: витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;
- свідоцтво про смерть другого з батьків;
- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
- рішення суду про визнання другого з батьків безвісти зниклим;
- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним.
9. Підтвердження оплати консульського збору;
9. Підтвердження оплати консульського збору;
Консульський збір – 166 PLN (автоматизована обробка даних 166 PLN + оформлення паспорта безкоштовно).
Консульський збір справляється під час прийому громадян у безготівковій формі (банківською карткою в установі або у найближчому відділені банку чи пошти готівкою). При оплаті консульського збору банківською карткою в установі просимо врахувати, що банківська комісія складає 4 PLN.
10. Кольорове фото 10*15 (білий фон, 60% обличчя) та 1 фото -3,5*4,5 см
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