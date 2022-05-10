Як оформити загранпаспорт України дитині до 16 років у Європі 2022.

- 17.05.2022 09:34
Як оформити загранпаспорт України дитині до 16 років у Європі 2022.

 

Як оформити закордонний паспорт дитині до 16 років?

  • 1. Заповніть заяву  за посиланням zayava-anketa-na-pasport-dlya-ditini-do-16-rokiv.pdf ;
  • 2. Свідоцтво про народження дитини – оригінал та копія;
  • Якщо дитина народилася за межами України - подається іноземне свідоцтво про народження (у Польщі  -  Odpis ZUPEŁNY aktu urodzenia) разом з офіційним перекладом на українську мову та довідкою про набуття громадянства;
  • 3. Довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі народження дитини поза межами України) - оригінал та копія.
  • Якщо довідка не видавалася то необхідно зібрати пакет документів для її отримання Наприклад в Гданську: https://gdansk.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/diyi-z-pitan-gromadyanstva ; 
  • Набуття громадянства у Консульстві України в Гданську проводиться виключно щодо дітей, які народилися на території Поморського, Західньопоморського, Куявсько-Поморського та Вармінсько-Мазурського воєводств;
  • 4. Попередній закордонний паспорт дитини (у разі наявності) та/або ID-карти (дітям з 14 років)  - оригінал та копія першої сторінки;
  • Просимо звернути увагу, що для оформлення нового закордонного паспорта дітям старше 14 років ОБОВ’ЯЗКОВО потрібно надати дійсний  закордонний паспорт або ID-карту;
  • 5. Закордонні (за відсутності - внутрішні) паспорти обох батьків - оригінал та копії сторінок з відмітками. Оригінал паспорта другого з батьків не вимагається при наявності оригіналу нотаріально засвідченої заяви-згоди на оформлення паспорта дитині (подається лише копія).
  • 6.  Паспорт громадянина України -  ID-карти (дітям з 14 років) - оригінал та копія;
  • 7. Документ, який підтверджує легальність перебування на території Республіки Польща дитини та/або  батьків. На території Польщі один з таких документів – карта побиту /дійсна віза / песель/ мельдунок/ позитивна децизія - оригінал та копія;
  • 8. Нотаріально засвідчена заява-згода на оформлення паспортного документа від другого з батьків (подається лише у разі відсутності при подачі документів на паспорт дитини другого з батьків; заява-згода посвідчена іноземним нотаріусом подається з офіційним перекладом на українську мову);

 

За фізичної присутності другого з батьків заява-згода від його імені посвідчується в Консульстві безкоштовно у день подачі документів на оформлення паспорта дитині; 

Заява–згода від другого з батьків не вимагається у разі:

- присутності при подачі документів обох батьків;

- якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства (для підтвердження подається копія паспортного документа);

- якщо подано: витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

- свідоцтво про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісти зниклим;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним.

 

9.  Підтвердження оплати консульського збору;

Консульський збір  – 166 PLN (автоматизована обробка даних 166 PLN + оформлення паспорта безкоштовно)

Консульський збір справляється під час прийому громадян у безготівковій формі (банківською карткою в установі або у найближчому відділені банку чи пошти готівкою). При оплаті консульського збору банківською карткою в установі просимо врахувати, що банківська комісія складає 4 PLN.

10. Кольорове фото 10*15 (білий фон, 60% обличчя) та 1 фото -3,5*4,5 см

Ключові слова: Як оформити закордонний паспорт дитині до 16 років біженці України

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