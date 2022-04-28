



Українська діаспора передали Віталію Кличку партію cпорядження вартістю 5 млн доларів для захисників України - 08.05.2022 15:21

Київський міський голова Віталій Кличко отримав від Світового Конґресу Українців нелетальне тактичне спорядження вартістю майже 5 млн доларів США



Київ – Мер Києва Віталій Кличко отримав від Світового Конґресу Українців партію бронежилетів і шоломів на суму понад 4,75 мільйона доларів США (6 мільйонів канадських доларів), зібрану в рамках кампанії #UniteWithUkraine. Це – частина суми у понад 21 млн доларів США (27 млн канадських доларів), що вже була зібрана по всьому світу. Доставка спорядження відбувається з території Польщі до прифронтової зони в Україні завдяки наполегливій і скоординованій праці волонтерів.

«Я хочу особисто подякувати Світовому Конґресу Українців, який зробив можливим постачання цього спорядження, – сказав Віталій Кличко. – Ця допомога надійшла у вирішальний час для наших захисників, і ми негайно відправляємо її нашим сухопутним військам, аби вони могли продовжувати відбивати російське вторгнення. Я прошу всіх, хто нас підтримує, робити посильні пожертви, щоб ми могли і надалі отримувати це спорядження у ще більших обсягах там, де воно найнеобхідніше».

Партія спорядження містить:

5000 бронежилетів

5000 шоломів

10 000 балістичних плит

Після 10 тижнів боїв це спорядження як ніколи важливе для стримування жорстокого російського вторгнення. У той час, як мужні захисники України щодня ризикують своїм життям заради свободи, гідності та демократії в Україні, Світовий Конґрес Українців хоче подякувати всім причетним до цієї поставки – і тим, хто робив пожертви, і тим, хто безпосередньо доправляв допомогу в Україну.



«Я надзвичайно пишаюся тими результатами, які принесли зусилля Світового Конґресу Українців у цей найскладніший для нашої країни час, і сьогоднішня поставка стала нашим вкрай важливим досягненням, – сказав президент СКУ Павло Ґрод. – Звичайно, хотілося б, аби нам не довелося докладати цих величезних зусиль, і щоб ця безглузда війна не відбулася, але всі волонтери та прихильники СКУ показали себе рішучими та стійкими».

Світовий Конґрес Українців вітає будь-які можливі шляхи підтримки, що допоможуть забезпечити героїчних захисників України життєво необхідним спорядженням.

Щоб дізнатися більше про кампанію і зробити пожертву, відвідайте: www.unitewithukraine.com

Про UniteWithUkraine

Ініціатива Світового Конґресу Українців #UniteWithUkraine є глобальною фандрейзинговою ініціативою, яка дає змогу будь-кому і будь-де надавати свою підтримку українському народу в його боротьбі за свободу, права людини та демократію. Зібрані кошти використовуються для задоволення різноманітних потреб людей на передовій, зокрема в індивідуальних аптечках IFAK, бронежилетах і балістичних шоломах, окулярах нічного бачення, обладнанні для зв’язку, паливі тощо.



СКУ також здійснює глобальну координацію та логістичне забезпечення допомоги, яку надає світове українство та інші НУО.

Щоб отримати додаткову інформацію або зробити пожертву, відвідайте unitewithukraine. com.

Про Світовий Конґрес Українців

Понад 55 років СКУ є голосом світового українства. Представляючи інтереси 20 мільйонів українців, що проживають у більш ніж 60 країнах світу, СКУ активно підтримує права людини та демократію в Україні. СКУ визнана Економічною і соціальною радою ООН як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом та має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.

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