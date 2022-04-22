



Не треба боятися Третьої світової війни, бо вона вже йде - Даля Грибаускайте - 27.04.2022 16:07

Колишня президент Литви Даля Грибаускайте під час дискусії в Інституті міжнародних відносин та політичних наук Вільнюського університету висловилася щодо російської агресії. Грибаускайте заявила, що Європі не можна відступати після кожного залякування з боку Росії. Захід, на її думку, не повинен боятися початку третьої світової війни, тому що ця війна насправді вже йде, пише delfi.lt.

Даля Грибаускайте зазначила, що демократичним країнам слід наважитися на конфронтацію та прийняти виклик, який кинула росія.

«Ці спроби Заходу відступати, щоб нібито уникнути Третьої світової війни, – так ця Третя світова війна вже триває. Вона європейська. Це війна не лише з Україною. Вона проти всього демократичного світу, проти архітектури безпеки, що встановилася після Другої світової війни, вона вже йде. Не ми її розпочали, не ми загострюємо ситуацію. Якщо ми відступатимемо і дозволимо агресору сідати нам на голову, він залізе і змінить весь порядок, наслідки будуть поганими, ми з ними не впораємося. Особливо такі країни, як ми – маленькі», – зауважила Грибаускайте.

За її словами, необхідно думати про свою безпеку, щоб Путін був зупинений та роздавлений на території України. Також важливо знати, де зараз приймають біженців з України, а саме у Німеччині та чим забезпечуюють?

«Європа надто мала для конвенційної війни, у плані захисту – треба зупиняти війну там, де вона почалася, і якнайшвидше, усіма силами. Наша бездіяльність означає розширення війни. Чим більше географічно ми віддалятимемося від конфлікту, тим швидше він наблизиться до нас», – попередила Грибаускайте.

На запитання, що Захід має робити, щоб скинути уряд Путіна, екс-президент відповіла: «Мене таке питання обурює, це вираз західної наївності. Ми стикаємося з зовсім іншою цивілізацією. Його влада тримається не на підтримці людей, а на силовиках та інших фінансових структурах. Ніколи за наявності такої пропаганди, такої тоталітарної системи, такого переслідування люди зі страху не вийдуть на вулиці його скидати».

Політик зазначила, що не треба мати ілюзій, ніби можна якось вплинути на думку, якось пропхати інформацію через бар'єр між Заходом та Сходом.

Ми мислимо на західний манер, а вони – на східний. Це зовсім інша цивілізація. Живити ілюзії, ніби ми можемо якось вплинути, а люди на вулицях скинуть Путіна, цього в історії ніколи не було і не буде», – вважає Грибаускайте.

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