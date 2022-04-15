



Коли час перевірити щитовидку? Про що кажуть набряки? - 20.04.2022 10:45

Щитовидна залоза виробляє гормони, функція яких регулювати швидкість обмінних процесів. Відповідно, дві проблеми із щитовидною залозою, з якими приходять до ендокринолога – дефіцит гормонів щитовидки та надлишок. Дефіцит дає уповільнення обмінних процесів, надлишок – прискорення обмінних процесів. І те, й інше – погано.

Найчастіше ці процеси дуже приховані, і розвиваються протягом довгих років, навіть десятиліть. Якби це трапилося відразу - ми б помітили, але за довгий термін люди встигають звикнути до погіршення стану і пояснюють його віком, перевантаженнями на роботі, негараздами з начальством чи дружиною або будь-якими іншими причинами.

Симптоми, за якими можна відстежити можливі проблеми із щитовидною залозою:

• Серце б'ється повільніше, що важко визначити самостійно.

• Виникають запори та набряки через уповільнення мікроциркуляції.

• Немотивована мерзлякуватість: хочеться тепліше одягатися, ховатися. Мерзнуть руки та ноги.

• Шкіра стає більш сухою, тому що вона гірше живиться (також через порушення мікроциркуляції).

• Легкий жовтуватий відтінок шкіри: при гіпотиреозі у тканинах накопичується кератин. Але це явище зустрічається у пацієнтів із вираженою стадією.

• Порушуються когнітивні функції: гірша пам'ять, гірша увага, гірша концентрація, нижча стресостійкість – все через те, що мозок працює повільніше.

• Сонливість: хочеться спати більше, ніж потрібно. Чоловік міцно спить уночі, а йому ще й удень хочеться.

• Змінюються нігті та волосся. У пацієнтів з довгим гіпотиреозом волосся стає товстішим і грубішим, а також більш сухим і ламким, часто починає випадати.

• Зовнішні частини брів рідкі або вже випали. Також показовим є вкорочення брів з периферії до центру.

Часто буває так, що аналізи показують незначні відхилення по гормонах, а перераховані вище ознаки є. І тут, як не дивно, суб'єктивні відчуття – у пріоритеті, а лабораторія є вторинною.

Якщо ваше тіло неодноразово заявляє, що з вами щось недобре, а лікар, до якого ви сходили, спираючись на дані аналізи, стверджує, що все в нормі – вірте своєму тілу, і спробуйте цю ситуацію обговорити з іншим лікарем. Ми лікуємо людину, а не її аналізи”

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