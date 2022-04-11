Оккупанти стягують авіацію на аеродроми рядом з Харківською областю- 14.04.2022 18:40
Для визначення позицій української армії окупанти ведуть повітряну розвідку.
Російські окупанти продовжують накопичувати війська у Білгородській та Воронезькій областях та переміщувати авіацію на аеродроми поряд зі східними регіонами України. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
"Ворог намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів у райони зосередження в Білгородській та Воронезькій областях Російської Федерації [перебувають на кордоні з Харківською областю — ред.], а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, що знаходяться в безпосередній близькості до східних кордонів України ", - сказано у повідомленні.
Як повідомили у Генштабі, на Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати Харків. У районі Ізюму обстріли ведуть окремі підрозділи зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армії, проводить повітряну розвідку для визначення позицій української армії та маршрутів її висування.
Як повідомлялося, раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про те, що найближчими днями російська армія відновить наступ на Слобожанському напрямку.
Джерело: Фото - ілюстрація
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