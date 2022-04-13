



Як знизити стрес від войни? - 13.04.2022 10:18

Поліція Буковини рекомендує шляхи подолання стресу під час війни



Як упоратись із тривожністю, злістю, апатією та нормалізувати емоційний стан у період воєнних дій, – такими порадами поділилася начальниця сектору Управління кадрового забезпечення ГУНП в Чернівецькій області старша лейтенантка поліції Анастасія Матіос.

- Підтримуйте рідних, друзів та близьких.

Постійні сповіщення про повітряні тривоги та ймовірні ракетні удари негативно впливають на психічне здоров’я людей. Незважаючи на те, що наша психіка здатна адаптуватися до будь-яких складнощів та має потенціал самовідновлення, кожен день бойових дій самотужки пережити надзвичайно складно. Організовуйте спільне дозвілля з рідними і друзями, адже взаємна підтримка допомагає легше подолати стрес.

- Визначте зі своїми близькими алгоритм дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

Щоб почувати себе в безпеці, кожен член сім’ї повинен знати покрокову інструкцію, щоб діяти впевнено та максимально довго зберігати розсудливість. Зосередьтесь тільки на тому, що ви можете контролювати (насамперед, фізіологічний комфорт та власна безпека в критичних ситуаціях).

- Від надмірної кількості новин психологічно можна постраждати більше, ніж від перебування безпосередньо в зоні воєнних дій.

Не перенасичуйте себе негативною інформацією, не надсилайте та не діліться в соцмережах фото, відео, на яких зображено смерть, насильство, кров. У період війни намагайтеся знаходити позитивні новини та героїв. При цьому довіряйте тільки офіційним джерелам і перевіреній інформації.

- Відчувайте та проживайте різні емоції, але не дозволяйте їм керувати вами.

Будь-яка наша реакція на події та обставини є нормальною: від повного мовчання, апатії до сліз і злості. Адже нині кожен українець отримує велику кількість новин з різних джерел. Часто ця інформація є неточною, суперечливою та породжує тривожність, злість, страх, розгубленість, відтак – стрес.

- Намагайтесь якнайшвидше повернутися до буденного життя. Якщо є можливість, займіться волонтерством. Спілкування з однодумцями допоможе подолати негативні емоції та відволіктись. Уникайте бездіяльного стану переживання, прагніть до продуктивності. Для цього складайте план на наступний день, тиждень, місяць. Також обов’язково піклуйтесь про гігієну свого сну (засинайте до півночі, не читайте новини перед сном).

- Обмежте коло спілкування з людьми, які негативно впливають на ваш морально-психологічний стан.

Пам’ятайте: наразі особливої уваги потребують діти та люди похилого віку. Не намагайтесь зробити тему «війни» забороненою для дітей, відповідайте на їх запитання відповідно до віку, при цьому не розповідайте подробиці. Дітям молодшого віку інформацію можна доводити через казки, підліткам –паралелі з історії України.

Якщо ви помітили, що відчуваєте апатію, безсоння, негативні емоції, турбують погані думки, панічні атаки – зверніться за допомогою до фахівців.

Візуалізуйте життя та події, які чекатимуть вас після перемоги.

Плануйте разом майбутнє.

Ніколи не втрачайте надії на краще.

Україна обов’язково переможе!

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