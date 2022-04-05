18 летний тиктокер на Буковине снимал засекреченный объект - теперь ему грозит срок до 18 лет

- 11.04.2022 09:06
18 летний тиктокер на Буковине снимал засекреченный объект - теперь ему грозит срок до 18 лет

В Черновицкой области СБУ задержала 18-летнего блоггера, который во время воздушной тревоги снял на видео стратегически важный объект и опубликовал контент в ТикТок. Свои действия молодой человек объяснил желанием стать популярным. За совершенное блоггеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Как в понедельник, 11 апреля, сообщила пресс-служба СБУ Черновицкой области, 18-летний юноша проник на территорию стратегически важного объекта, начал фотографировать и снимать видео на территории на телефон и сразу опубликовал отснятый материал в ТикТок. Видео блоггер снимал во время воздушной тревоги и был уверен, что его никто не заметил.

«Воспользовавшись ситуацией, блоггер стал фотографировать и снимать видео территории и имущественного комплекса на телефон. «Эксклюзивный» материал горе-блогер сразу размещал в социальной сети ТикТок. Распространение такой информации могло привести к непредсказуемым последствиям – ракетному удару, активизации диверсионно-разведывательных направлений и другим актам агрессии РФ», – говорится в сообщении СБУ.

По данным стражей порядка, свои действия 18-летний местный житель объяснил тем, что хотел привлечь внимание к собственному контенту и стать популярным благодаря неординарным сюжетам. В отношении юноши возбуждено дело по ст. 114-2 УКУ (шпионаж). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 12 лет.

 

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: тиктокер Черновцы, СБУ Черновцы

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