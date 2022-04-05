



Буковинські поліцейські затримали чоловіка, який ножем поранив товариша - 11.04.2022 09:43

9 квітня на спецлінію «102» надійшло повідомлення від чернівчанина, який став свідком суперечки між двома чоловіками, унаслідок якої із них отримав тілесні ушкодження. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Для з’ясування обставин на місце події співробітники Ситуаційного центру обласного управління Нацполіції скоординували слідчо-оперативну групу Чернівецького районного управління поліції.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що того вечора у квартирі 35-річного чернівчанина під час розпивання алкогольних напоїв між ним та товаришем виникла суперечка, яка переросла у бійку. Внаслідок конфлікту господар кухонним ножем наніс удар по тілу 36-річного свого товариша. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні швидкої медичної допомоги, де діагностували у нього колото-різану рану спини.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці призначили низку експертиз, а вилучені речові докази направили до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.