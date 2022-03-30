В КБ ПриватБанк" повысили % на кредитных каникулах

- 04.04.2022 16:19
В КБ ПриватБанк" повысили % на кредитных каникулах

Крупнейший государственный ПриватБанк, а также коммерческий Monobank, в апреле вернули проценты за использование кредитных средств. Ранее в обоих банках сообщалось, что ввели кредитные каникулы до июня и установили ставку около 0%. Однако уже в апреле заявили, что за использованные кредитные средства нужно платить 1,7% в месяц в Привате и 1,6% в Моно.

Об этом говорится в сообщении ПриватБанка и посте учредителя Monobank Олега Гороховского. Кроме того, жалобы на такие действия оставляют на страницах профильного портала Минфин. Отметим: льготный период (в зависимости от кредитки, период, за который деньги можно вернуть без переплат) при этом остается неизменным.

"Везде писали, что кредитные каникулы до июня месяца, в приложении тоже было написано, что в случае неуплаты кредитных средств будет начислено только 0,00001%. Было большое уважение и благодарность за понимание людей. Было... На всякий случай, еще в конце месяца проверила еще раз в приложении – процентов не будет, потом видела негативные отзывы, что ПриватБанк снимает проценты, не понимала, почему так пишут, мне даже сообщение не поступало о каких-либо изменениях. ... Сообщение, где речь шла о неначислении процентов, вы удалили, и уже начислены проценты", – жалуется клиентка банка.

ПриватБанк принял решение вернуть проценты в апреле и мае, однако снизил их размер почти вдвое. При этом пополнение кредитки до июня, как отмечают в финучреждении, производится по собственному желанию.

Monobank с 1 апреля и до окончания действия военного положения установил ставку по всем кредитным продуктам до 1,6% в месяц. Изменения касаются всех кредитных продуктов банка: черных и элитных карт, ранее оформленных рассрочок и кредитов наличными.

Гороховский ранее объяснял, что проценты по кредиту нужно вернуть, чтобы банк мог выплачивать депозиты. По словам банкира, полная отмена процентов привела бы к банкротству финучреждения.

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: Фото - ілюстрація

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