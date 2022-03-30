У харьківській області зникли з маршрутів автобуси

- 04.04.2022 08:15
У харьківській області зникли з маршрутів автобуси

Перевезники не працюють у Богодухівській громаді.

На маршрути в місті та в районі не виходять автобуси приватних перевозчиків, які виграли тендери. Місцеві жителі не можуть добратися в лікарні та аптеки.

"Появилась проблема, у зв'язку з тим, що перевозчики зникли, не працюють перевозчики, ні міжгородні, ні між населеними пунктами громади (не виконують маршрути). Ми автобусами, які у нас є, школярі, будемо возити людей. З таким розрахунком, щоб Хоч би раз у тиждень із кожного населеного пункту привезти в місто, щоб вони могли удовлетворити свої потреби. Поліклініка чи лікарня, аптека чи ринок, магазини чи інші проблеми, пов’язані з логістикою», — розповів він.

Пока на маршрутах будуть курсувати комунальні автобуси, платити за проїзд жителів громади та внутрішнім переміщеним особам не доведеться.

"Ми вже їздили в Корбини Івани, Ульяновку, Петропавловку, сьогодні. Завтра буде Шаровка, Кленове, Мерла, Таверовка. Слідкуйте за нашою інформацією, ми будемо повідомляти час і місце, куда будем їздити. Безкоштовно, це є вид, для жителів і переміщених осіб у нашій громаді — це буде за рахунок горсовета, звичайно», — пояснив глава Богодуховської громади.

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: Фото - ілюстрація

Ключові слова: автобуси у Богодухівській громаді

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