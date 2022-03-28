



Причини довголіття старожилів - 28.03.2022 17:53

107-річна жінка за тиждень до дня народження назвала причиною довголіття добрі вчинки

107-річна мешканка Великої Британії, якій 1 квітня виповниться 108, назвала причину свого довголіття за тиждень до чергового дня народження. Про це повідомляє Liverpool Echo.

Марджорі Ходнетт народилася 1914 року. Її перші дитячі спогади пов'язані з німецькими бомбардуваннями Лондона під час Першої світової війни. «Мене віднесли до їдальні та поклали на матрац під стіл. А одного разу мама вивела мене на вулицю, щоб показати цепеліни, що летять над містом», — розповіла жінка.

Британка двічі була одружена і більшу частину життя пропрацювала вчителькою підготовчих класів у школі. У 2020 році вона переїхала до міста Фромбі у графстві Мерсісайд, щоб бути ближчими до рідних. Ходнетт вважає, що прожила так довго, тому що завжди намагалася робити добрі вчинки. "Робіть добро всіма можливими способами для всіх і доти, поки зможете", - відповіла вона на питання про секрет свого довголіття.

Втім, британка зізналася, що у її сім'ї були й інші довгожителі. Одна із її родичок дожила до 103 років. «Мій батько завжди казав: "Скрипучі двері висять найдовше". Думаю, в цьому він мав рацію», — пожартувала Ходнетт.

Раніше інша жителька Великобританії відзначила 100-річний ювілей і назвала причину свого довголіття. Луїза Пірсон вважає, що прожила так довго, бо навчилася не переживати по дрібницях.

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