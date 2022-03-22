Держмитслужба передала Збройним Силам України майно вартістю майже 200 млн грн- 26.03.2022 11:41
За місяць запеклої боротьби українського народу проти російської агресії митниці Держмитслужби передали на потреби Збройних Сил України конфіскованих товарів та транспортних засобів загальною вартістю майже 200 млн гривень.
Серед груп товарно-матеріальних цінностей, що найчастіше передавалися оборонцям України:
1026 автомобілів вартістю 130,4 млн.грн;
1,4 млн пачок цигарок вартістю 32,2 млн.грн;
842 одиниці комп’ютерної техніки вартістю 5,6 млн.грн;
411 мобільних телефонів вартістю 4,6 млн.грн;
одяг, взуття, тканини різного найменування на суму 4,5 млн.грн;
медичні вироби різного асортименту на суму 2,9 млн.грн;
продуктів харчування швидкопсувних та тривалого використання на суму 2,1 млн.грн;
450м3 лісоматеріалів вартістю 1,7 млн.грн;
5 тис одиниць запчастин до авто вартістю 1,6 млн.грн;
6,4 тис одиниць майна військового призначення (бронежилети, каски, запчастини до зброї, рації, тепловізори) вартістю 1,4 млн.грн;
інші категорії майна на загальну суму 11,6 млн.грн.
В розрізі митниць, найбільші обсяги майна були видані зі складів:
Закарпатської митниці (77,3 млн.грн);
Львівської митниці (44,1 млн.грн);
Одеської митниці (23,2 млн.грн);
Волинської митниці (15,3 млн.грн);
Житомирської митниці (10,2 млн.грн);
Чернівецької митниці (7,6 млн.грн).
Конфісковане та таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави, майно передається Збройним Силам України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 № 186-р «Про передачу майна для потреб Збройних Сил», а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі приписів Закону України «Про правовий режим воєнного стану».
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Разом до перемоги! Слава Україні!
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