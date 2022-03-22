



Держмитслужба передала Збройним Силам України майно вартістю майже 200 млн грн - 26.03.2022 11:41

За місяць запеклої боротьби українського народу проти російської агресії митниці Держмитслужби передали на потреби Збройних Сил України конфіскованих товарів та транспортних засобів загальною вартістю майже 200 млн гривень.

Серед груп товарно-матеріальних цінностей, що найчастіше передавалися оборонцям України:

1026 автомобілів вартістю 130,4 млн.грн;

1,4 млн пачок цигарок вартістю 32,2 млн.грн;

842 одиниці комп’ютерної техніки вартістю 5,6 млн.грн;

411 мобільних телефонів вартістю 4,6 млн.грн;

одяг, взуття, тканини різного найменування на суму 4,5 млн.грн;

медичні вироби різного асортименту на суму 2,9 млн.грн;

продуктів харчування швидкопсувних та тривалого використання на суму 2,1 млн.грн;

450м3 лісоматеріалів вартістю 1,7 млн.грн;

5 тис одиниць запчастин до авто вартістю 1,6 млн.грн;

6,4 тис одиниць майна військового призначення (бронежилети, каски, запчастини до зброї, рації, тепловізори) вартістю 1,4 млн.грн;

інші категорії майна на загальну суму 11,6 млн.грн.

В розрізі митниць, найбільші обсяги майна були видані зі складів:

Закарпатської митниці (77,3 млн.грн);

Львівської митниці (44,1 млн.грн);

Одеської митниці (23,2 млн.грн);

Волинської митниці (15,3 млн.грн);

Житомирської митниці (10,2 млн.грн);

Чернівецької митниці (7,6 млн.грн).

Конфісковане та таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави, майно передається Збройним Силам України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 № 186-р «Про передачу майна для потреб Збройних Сил», а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі приписів Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

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