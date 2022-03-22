Держмитслужба передала Збройним Силам України майно вартістю майже 200 млн грн

- 26.03.2022 11:41
Держмитслужба передала Збройним Силам України майно вартістю майже 200 млн грн

За місяць запеклої боротьби українського народу проти російської агресії митниці Держмитслужби передали на потреби Збройних Сил України конфіскованих товарів та транспортних засобів загальною вартістю майже 200 млн гривень.

Серед груп товарно-матеріальних цінностей, що найчастіше передавалися оборонцям України:

1026 автомобілів вартістю 130,4 млн.грн;
1,4 млн пачок цигарок вартістю 32,2 млн.грн;
842 одиниці комп’ютерної техніки вартістю 5,6 млн.грн;
411 мобільних телефонів вартістю 4,6 млн.грн;
одяг, взуття, тканини різного найменування на суму 4,5 млн.грн;
медичні вироби різного асортименту на суму 2,9 млн.грн;
продуктів харчування швидкопсувних та тривалого використання на суму 2,1 млн.грн;
450м3 лісоматеріалів вартістю 1,7 млн.грн;
5 тис одиниць запчастин до авто вартістю 1,6 млн.грн;
6,4 тис одиниць майна військового призначення (бронежилети, каски, запчастини до зброї, рації, тепловізори) вартістю 1,4 млн.грн;
інші категорії майна на загальну суму 11,6 млн.грн.

В розрізі митниць, найбільші обсяги майна були видані зі складів:
Закарпатської митниці (77,3 млн.грн);
Львівської митниці (44,1 млн.грн);
Одеської митниці (23,2 млн.грн);
Волинської митниці (15,3 млн.грн);
Житомирської митниці (10,2 млн.грн);
Чернівецької митниці (7,6 млн.грн).

Конфісковане та таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави, майно передається Збройним Силам України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 № 186-р «Про передачу майна для потреб Збройних Сил», а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі приписів Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Новина на ФБ:https://www.facebook.com/UkraineCustoms/posts/341333574710005

Разом до перемоги! Слава Україні!

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: конфіскат митниця 2022 новини

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