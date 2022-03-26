Церкви МПЦ масово переходять до ПЦУ- 26.03.2022 14:39
Десятки православних парафій та монастирів перейшли до ПЦУ
Настоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній повідомив, що десятки громад та кілька монастирів добровільно приєдналися до ПЦУ.
Про це Єпіфаній написав у Twitter
«Десятки громад, ряд монастирів у різних областях України вже добровільно і усвідомлено виконали свій канонічний обов'язок і пішли Томосу про автокефалію, зробивши вибір на користь Церкви та України. Двері Православної церкви України та наші серця відчинені для всіх!», — написав предстоятель.
Нагадаємо, раніше Єпіфаній звернувся до патріарха Московського Кирила з проханням забрати до Росії тіла вбитих в Україні російських окупантів.
Нагадаємо, раніше у Михайлівському монастирі, де знаходиться резиденція предстоятеля ПЦУ, затримали диверсантів. Можливо, готували замах
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