Церкви МПЦ масово переходять до ПЦУ

- 26.03.2022 14:39
Церкви МПЦ масово переходять до ПЦУ

Десятки православних парафій та монастирів перейшли до ПЦУ

Настоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній повідомив, що десятки громад та кілька монастирів добровільно приєдналися до ПЦУ.

Про це Єпіфаній написав у Twitter

«Десятки громад, ряд монастирів у різних областях України вже добровільно і усвідомлено виконали свій канонічний обов'язок і пішли Томосу про автокефалію, зробивши вибір на користь Церкви та України. Двері Православної церкви України та наші серця відчинені для всіх!», — написав предстоятель.

Нагадаємо, раніше Єпіфаній звернувся до патріарха Московського Кирила з проханням забрати до Росії тіла вбитих в Україні російських окупантів.

Нагадаємо, раніше у Михайлівському монастирі, де знаходиться резиденція предстоятеля ПЦУ, затримали диверсантів. Можливо, готували замах

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Ключові слова: Єпіфаній новини, МПЦ переходять до ПЦУ

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