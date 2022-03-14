На Google подали до суду за упереджене ставлення до темношкірих- 14.03.2022 22:56
Колишня співробітниця Google подала до суду за упереджене ставлення до темношкірих у компанії
Колишня співробітниця американської компанії Google подала до суду на компанію, звинувативши її в расовій дискримінації стосовно темношкірих співробітників. Про це повідомляє Reuters із посиланням на клопотання, подане до федерального суду Північного округу штату Каліфорнія.
У позові йдеться, що компанія нібито віддає перевагу білим чоловікам, спрямовуючи темношкірих працівників на низькокваліфіковану роботу. Як зазначається в заяві, чорношкірі співробітники Google також стикаються з ворожою обстановкою на робочому місці, у тому числі їх допитують у відділенні служби безпеки.
При цьому Google не відповіла на прохання агенції прокоментувати дані звинувачення.
У лютому минулого року Google погодилася виплатити 3,8 мільйона доларів за дискримінаційне ставлення до жінок та азіатів. Перевірка показала, що у деяких філіях корпорації по-різному платили чоловікам та жінкам та не приймали на роботу азіатів. Google також зобов'язали створити спеціальний фонд на 1,25 мільйонів доларів.
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