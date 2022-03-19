



Кредитні канікули під час війни - 19.03.2022 14:53

В Україні оголосили кредитні канікули до кінця війни

У період воєнного часу позичальник нічого очікувати нести перед банком через те, що прострочить виплати за кредитами.

Змінюються деякі правила роботи банків та небанківських фінансових установ. На період воєнного часу штрафні санкції до позичальників не застосовуватимуться.

Що це означає:

під час воєнного стану та у 30-денний строк після дня його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виплат;



у разі припущення прострочення споживач звільняється від штрафу, пені та інших платежів;



у разі невиконання зобов'язань за договором про споживчий кредит забороняється підвищувати процентну ставку, крім випадків, коли встановлення змінної процентної ставки передбачено кредитним договором або договором про споживчий кредит.



Неустойка, штраф чи пеня, нараховані включно з 24 лютого 2022 року, підлягають списанню.

Проте нові правила не скасовують нарахування відсотків за користування кредитними коштами.

"Кредитні канікули - це відстрочка сплати боргу, а не його прощення", - пояснили НБУ. У Нацбанку також порадили позичальникам, які мають достатньо коштів для сплати за кредитом, заплатити гроші вчасно і не зловживати відстрочкою.

Що таке кредитні канікули? Пояснюємо простими словами

Кредитні канікули - пільговий період, що дозволяє відстрочити або зменшити платіж без штрафів та шкоди для кредитної історії.

Відстрочка за кредитними канікулами може бути повною або частковою. У першому випадку клієнт банку не вносить платежі, а відсотки, нараховані протягом пільгового періоду, повертає наприкінці терміну кредитування. У другому виплачує відсотки за графіком, а основний борг не погашається. В обох випадках термін кредиту збільшується на кількість місяців відстрочки, а наступні щомісячні платежі залишаються незмінними. Деякі банки можуть встановлювати комісію зміни умов договору.

Канікули надаються всі позичальникам України. Банк не має права нараховувати відмотки та штрафи з 22 лютого 2022 року.

В Україні кредитні канікули запровадили законодавчо як один із заходів підтримки громадян та бізнесу у зв'язку з падінням доходів на тлі війни з Росією.

дохід знизився;



кредит взято до закону про кредитні канікули;

Помилки у вживанні

Кредитні канікули не варто плутати із реструктуризацією кредиту. Це ширше поняття — зміна умов чинного банківського договору позики, що знижує фінансове навантаження клієнта. Кредитні канікули – це один із інструментів реструктуризації.

Нюанси

Окремий випадок кредитних канікул — іпотечні канікули.

розмір кредиту

в іпотеці – єдине житло;

раніше умови договору на прохання позичальника не змінювалися.

Максимальний термін іпотечних канікул – півроку. Взяти перерву у виплатах можна лише один раз по кожному кредиту. Термін виплат збільшиться на період канікул, процентна ставка залишиться незмінною.

Раніше кредитори нерідко відмовляли у наданні реструктуризації або канікул за кредитом, не вказуючи на мотивацію такого рішення.

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