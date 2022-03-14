



На Буковині судитимуть жительку Миколаївщини за переправлення чоловіка через кордон у коробці - 19.03.2022 14:16

На Буковині судитимуть жительку Миколаївщини за незаконне переправлення чоловіка через державний кордон

Слідчі поліції повідомили про підозру жінці, яка хотіла перевезти свого чоловіка на територію сусідньої республіки в картонній коробці. За скоєне правопорушниці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

16 березня 40-річна жителька села Полігон Миколаївської області на автомобілі "Renault Clio" приїхала до міжнародного пункту пропуску «Росошани». Під час проходження перевірки вказаного транспортного засобу працівники прикордонної служби виявили в картонній коробці 36-річного чоловік, який намагався незаконно перетнути державний кордон України з Республікою Молдова. Для здійснення документування вказаного правопорушення на місце події прибули співробітники Дністровського районного відділу поліції.

Під час досудового розслідування поліцейські зібрали достатню кількість беззаперечних доказів причетності жінки до вчинення кримінального правопорушень, передбаченого частиною 1 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Дністровської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру у скоєному та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду.

Нагадуємо: Згідно Указу Президента України В. Зеленського № 64/2022 від 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. На період дії правового режиму воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України.

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: Фото - ілюстрація

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