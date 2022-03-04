США схвалили припинення торговельних відносин з Росією та Білорусією

- 17.03.2022 15:58
США схвалили припинення торговельних відносин з Росією та Білорусією

Конгрес США схвалив призупинення «нормальних торгових відносин» з РФ та Білорусією

Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про зупинення нормальних торговельних відносин із Росією та Білорусією, проголосувавши за позбавлення їхнього статусу країни з режимом найбільшого сприяння. Про це свідчать результати голосування, які наводить ТАРС.

На підтримку ініціативи висловилися 424 конгресмени, вісім виступили проти. Тепер законопроект має розглянути Сенат.

Цей захід дозволить США встановлювати експортні тарифи вище, ніж передбачені Світовою організацією торгівлі (СОТ).

Раніше аналогічне рішення ухвалили у Великій Британії. Москві та Мінську буде відмовлено у доступі до тарифу найбільшого сприяння для сотень видів експорту. Крім того, Лондон припиняє всі експортні операції через проведення військової операції в Україні.

Ключові слова: торгові санкції США до Росії

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