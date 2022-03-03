



Російські війська готуються атакувати Миколаїв. Звернення мера Миколаїва (відео) - 04.03.2022 02:14

Є ймовірність, що війська окупантів завтра, 4 березня, намагатимуться увірватися до Миколаєва.

Про це у прямому ефірі у соцмережах розповів мер Олександр Сенкевич.

Міський голова сподівається, що цього все ж таки не станеться. Інакше, зазначив він, місто оборонятиметься. Мер закликав зберігати голову холодною, зібратися та скоординуватися, робити коктейлі Молотова та співпрацювати з ТРО.

Олександр Сенкевич розповів, що сьогодні весь день ворожі війська маневрували областю, обходили місто з різних боків. Пересуваються інженерні війська, які наводять понтони, можливо, вони хочуть перейти через річку.

У Баштанському та Снігурівському районах зафіксовано велике накопичення військ: до 1000 одиниць різної техніки – танки, БТРи, ракетні установки, техніка із забезпеченням.

Також Олександр Сенкевич повідомив, що спілкувався з мером Маріуполя – там розбомбили все, немає води та світла. Тому міський голова наполегливо порекомендував запастися питною водою.

Як повідомлялося

Вночі 24 лютого президент Росії Володимир Путін у відеозверненні заявив про початок «спеціальної військової операції» проти України. У низці українських міст прогриміли вибухи – бронетехніка російського агресора порушила держкордон України.

У зв'язку з повномасштабним настанням російської армії на територію України Володимир Зеленський оголосив про введення в країні воєнного стану.

Одразу після цього головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що президент Володимир Зеленський наказав завдавати максимальних втрат окупантам. Ситуація контрольована, наголошують у Збройних силах.

Всі новини