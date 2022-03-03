



4 березня Росія введе воєнний стан - 03.03.2022 02:29

Про це заявивс секретар РНБО Олексій Данилов в прямому єфірі марафону українських телеканалів 2 лютого "Це дані нашої розвідки, що з 4 березня Російська Федерація має дійсно запровадити воєнний стан у своїй країні. Я хочу подивитись, у який спосіб будуть на це реагувати міста Москва, Санкт-Петербург, де набагато більше інтелігенції, яка розуміє, що відбувається на території Російської Федерації. На сьогодні, якщо у Путіна не вистачає гарматного м’яса, то він може брати тих дітей, яких він буде призивати в армію для того, щоб відправляти сюди, щоб вони потрапляли в нашу "м’ясорубку".

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