Захист неба України. Петиція набрала мільйон голосів та буде розглянута НАТО

- 03.03.2022 02:11
Захист неба України. Петиція набрала мільйон голосів та буде розглянута НАТО

НАТО розгляне петицiю про захист неба України
Більше ніж 1 мільйон людей підтримали петицію з проханням до НАТО терміново закрити небо над Україною, тобто забезпечити неможливість військовим літакам Росії, перетинати повітряний простір незалежної України яка страждає від вторгнення Росії.
Петиція була розміщена на сайті openPetition та містить декілька вимог до НАТО- захистити повітряний простір України ввести в Україну миротворчі війська ООН та надати Україні дієву військову допомогу у боротьбі з кремлівською військовою агресією.
Петиція згідно з правилами має бути розглянута офіційно. Яке НАТО прийме рішення стане відомо незабаром. Якщо НАТО вирішить допомогти Україні таким сміливим і рішучим способом, який пропонують підписанти петиції, це буде означати, що НАТО буде знищувати військову авіатехніку Росії , яка буде порушувати кордони України, робити НАТО це може з нейтральної зони.

Ключові слова: захист неба України

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