Антон Геращенко: офіційна інформація про ситуацію в Україні. Повідомлення поліції

- 24.02.2022 08:32
Антон Геращенко: офіційна інформація про ситуацію в Україні. Повідомлення поліції

Антон Геращенко: Офіційна інформаціяПоліції зараз повідомляє (станом на 9 ранку):

Волинська область місто Луцьк інформація про вибухи.
Одеса біля аеропорту вибух локатора
Запоріжжя біля аеропорту вибух
Чернігівська область село Миколаївка Новгород-Сіверського району бачать, що з боку РФ їде техніка
Львівська область село Батятичі чутно вибухи
Полтавська область місто Миргород вибух двох ракет
Херсонська область (Каланчак) обстріл прикордонників
Кіровоградська область місто Знам’янка - обстріл в/ч
Львівська область місто Броди три вибухи на двох в/ч
Чернігівська область аеропорт УДСНС влучення в локатор (є потерпілі)

Херсонська область пост Азов Генічеська їде військова техніка РФ (кількість невідома). Їдуть в бік Мелітополя.

Вінницька область н.п Бохоники обстріл в/ч
Хмельницька Старокостянтинів обстріл військового аеропорту
Одеська область місто Подільськ залетіли 2 літаки з Придністров’я, обстріл в/ч

Житомирська область с.м.т. Озерне обстріл ракетами. Знищено один літак.
Вінницька область місто Тульчин та місто Теплик в/ч вибухи.
І-Франківська область обстріл в/ч.
Донецька область Маріуполь отримала поранення дитина та троє цивільних.

Харків обстріл в/ч (зенітна частина)
Запоріжжя на околиці обстріл в/ч
Київська область (Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський райони) інформація про вибухи.
Львівська область село Новий Калинів обстріл бази паливно-мастильних матеріалів

Київська область село Ревне обстріл в/ч
Херсонська область міста Чонгар та Каланчак обстріли в/ч

Броварський, військове містечко № 161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка по попередній інформації є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих, більш детально інформація буде додатково.

Платинова Буковина

Ключові слова: ситуація в Україні 24 лютого 2022

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Києві йдуть вуличні бої вибухи біля станції метро "Берестейська", у Солом'янському районі та на Шулявці
- 26.02.2022 04:18
Уряд Великобританії отримав петицію про долучення армії Великобританії до захисту України Для початку дебатів в Парламенті потрібно зібрати 100000 підписів
- 26.02.2022 03:36
Комендантська година в містах України. Перелік Де буде діяти комендантська година в умовах військової агресії та воєнного стану
- 24.02.2022 19:25
Чи можна виїхати в Польщу без закордонного паспорту? Актуальні правила в'їзду до Польщі з України
- 24.02.2022 19:17
Российский десант в аэропорту Гостомель Антонов Киевской области уничтожен Российский десант в Гостомеле Киевской области заблокировали, отдан приказ на уничтожение", - президент Владамир Зеленский.
- 24.02.2022 18:54
Продолжаются бои за Сумы, аэродром Гостомель, Геническ, Скадовск, Чаплинку Напряженная ситуация на Северном и Южном направлениях. Ведутся бои за Гостомельский аэродром (это в 15–20 километрах от окрестностей Киева
- 24.02.2022 17:35
Ситуація в Україні станом на 17:30 - 24 лютого Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк провів ще
- 24.02.2022 17:30
Росія наступає на Суми. Під час нападу Росії на Україну йде російський наступ на Суми
- 24.02.2022 17:26
На украинско-польской границе образовались очереди На украинско-польской границе на автомобильных и пешем пунктах пропуска в Шегине образовались
- 24.02.2022 17:17
Карта наступу Росії 24 лютого Военкор опублікував приклад карти боів з російськими оккупантами
- 24.02.2022 17:13

Всі новини