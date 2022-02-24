Антон Геращенко: офіційна інформація про ситуацію в Україні. Повідомлення поліції- 24.02.2022 08:32
Антон Геращенко: Офіційна інформаціяПоліції зараз повідомляє (станом на 9 ранку):
Волинська область місто Луцьк інформація про вибухи.
Одеса біля аеропорту вибух локатора
Запоріжжя біля аеропорту вибух
Чернігівська область село Миколаївка Новгород-Сіверського району бачать, що з боку РФ їде техніка
Львівська область село Батятичі чутно вибухи
Полтавська область місто Миргород вибух двох ракет
Херсонська область (Каланчак) обстріл прикордонників
Кіровоградська область місто Знам’янка - обстріл в/ч
Львівська область місто Броди три вибухи на двох в/ч
Чернігівська область аеропорт УДСНС влучення в локатор (є потерпілі)
Херсонська область пост Азов Генічеська їде військова техніка РФ (кількість невідома). Їдуть в бік Мелітополя.
Вінницька область н.п Бохоники обстріл в/ч
Хмельницька Старокостянтинів обстріл військового аеропорту
Одеська область місто Подільськ залетіли 2 літаки з Придністров’я, обстріл в/ч
Житомирська область с.м.т. Озерне обстріл ракетами. Знищено один літак.
Вінницька область місто Тульчин та місто Теплик в/ч вибухи.
І-Франківська область обстріл в/ч.
Донецька область Маріуполь отримала поранення дитина та троє цивільних.
Харків обстріл в/ч (зенітна частина)
Запоріжжя на околиці обстріл в/ч
Київська область (Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський райони) інформація про вибухи.
Львівська область село Новий Калинів обстріл бази паливно-мастильних матеріалів
Київська область село Ревне обстріл в/ч
Херсонська область міста Чонгар та Каланчак обстріли в/ч
Броварський, військове містечко № 161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка по попередній інформації є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих, більш детально інформація буде додатково.
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