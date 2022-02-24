



Антон Геращенко: офіційна інформація про ситуацію в Україні. Повідомлення поліції - 24.02.2022 08:32

Антон Геращенко: Офіційна інформаціяПоліції зараз повідомляє (станом на 9 ранку):

Волинська область місто Луцьк інформація про вибухи.

Одеса біля аеропорту вибух локатора

Запоріжжя біля аеропорту вибух

Чернігівська область село Миколаївка Новгород-Сіверського району бачать, що з боку РФ їде техніка

Львівська область село Батятичі чутно вибухи

Полтавська область місто Миргород вибух двох ракет

Херсонська область (Каланчак) обстріл прикордонників

Кіровоградська область місто Знам’янка - обстріл в/ч

Львівська область місто Броди три вибухи на двох в/ч

Чернігівська область аеропорт УДСНС влучення в локатор (є потерпілі)

Херсонська область пост Азов Генічеська їде військова техніка РФ (кількість невідома). Їдуть в бік Мелітополя.

Вінницька область н.п Бохоники обстріл в/ч

Хмельницька Старокостянтинів обстріл військового аеропорту

Одеська область місто Подільськ залетіли 2 літаки з Придністров’я, обстріл в/ч

Житомирська область с.м.т. Озерне обстріл ракетами. Знищено один літак.

Вінницька область місто Тульчин та місто Теплик в/ч вибухи.

І-Франківська область обстріл в/ч.

Донецька область Маріуполь отримала поранення дитина та троє цивільних.

Харків обстріл в/ч (зенітна частина)

Запоріжжя на околиці обстріл в/ч

Київська область (Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський райони) інформація про вибухи.

Львівська область село Новий Калинів обстріл бази паливно-мастильних матеріалів

Київська область село Ревне обстріл в/ч

Херсонська область міста Чонгар та Каланчак обстріли в/ч

Броварський, військове містечко № 161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка по попередній інформації є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих, більш детально інформація буде додатково.

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