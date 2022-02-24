



Дружина Макрона подала позов до суду через чутки про зміну статі - 24.02.2022 09:41

Дружина президента Франції Бріжит Макрон подала позов до суду через чутки про її трансгендерність

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріжит подала позов щодо двох жінок, які поширювали чутки про зміну нею статі. Про це пише видання LN24.

Слухання у суді Парижа розпочнуться 15 червня. Дружина французького лідера звинуватила неназваних жінок у вторгненні у приватне життя та порушення прав особи.

За словами першої леді, зловмисники працювали над зміною її генеалогічних даних на довідкових сайтах. Прихильники ультраправих політичних сил запідозрили дружину французького лідера у зміні статі ще 2021 року.

Вони почали активно публікувати пости на цю тему у соціальних мережах. Зокрема, автори чуток стверджують, що Бріжит Макрон народилася під чоловічим ім'ям Жан-Мішель Троньє. Зазначається, що Троньє – це дівоче прізвище дружини президента.

Платинова Буковина

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