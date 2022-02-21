



ВООЗ заявила про падіння числа заражень коронавірусом на чверть - 23.02.2022 14:19

ВООЗ розповіла про зниження на 21 відсоток випадків зараження COVID-19 за тиждень

За минулий тиждень у всьому світі коронавірусом заразилися понад 12 мільйонів людей, пише ІА ЗАН із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

За даними міжнародної організації, з 14 по 20 лютого від коронавірусу померло 67 тисяч людей. При цьому кількість виявлених випадків інфікування впала майже на чверть, на 21 відсотків, порівняно з попередніми сімома днями. Крім того, на вісім відсотків знизилося число смертей. «В організацію надійшли повідомлення про зараження 12793962 осіб. Зареєстровано 67 519 смертей», — розповіли фахівці.



Раніше генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус заявив про можливість появи більш небезпечного штаму коронавірусної інфекції. За його словами, у світі склалися «ідеальні умови» для виникнення більш заразного та небезпечного варіанту COVID-19. До цього призвели широке охоплення вакцинацією населення в деяких країнах і той факт, що омікрон-штам викликає менш тяжкий перебіг захворювання.

Чим небезпечний омікрон-штам і чого чекати від нього? - відповідає генетик

Новий варіант коронавірусу омікрон стрімко завойовує світ. У Росії вже в 42 регіонах офіційно виявлено хворих, більшість цих випадків - у Москві, де загальна добова захворюваність наближається до рекорду за весь час пандемії. Чи правда, що вірус викликає легший COVID-19, чому це відбувається, чого чекати від нових штамів і чи з'явиться універсальна вакцина, що відповідає на запитання генетик Дмитро Прусс, який працює в Солт-Лейк-Сіті (США).

Нещодавно вийшли дуже цікаві англійські дані про діапазон симптомів захворювання, наскільки вони змінилися в порівнянні з дельтою. Я повинен сказати, що змінилися вони, мабуть, не так сильно. Так, британці бачать більше хворих з хворим на горло, їх з омікроном близько половини, але і з дельтою був кожен третій. Також вони бачать менше заражених із втратою нюху. Це фіксувалося у третини пацієнтів із дельтою та залишилося у кожного восьмого з омікроном.

Тобто для пацієнтів, які не мають серйозних наслідків від ковіда, різниця симптомів не така велика.

А ось при тяжкому перебігу хвороби вже є суттєві відмінності. Для омікрону більш характерним є бронхіоліт середніх дихальних шляхів. А для дельти — глибша поразка найлегших, альвеол.

Чи зрозуміло, яка тривалість імунітету після омікрону? Чи він діє проти дельти?

Донедавна я розповідав, що це буде зрозуміло не раніше ніж за три місяці. Традиційно вважалося, що в перші місяці після захворювання не завжди просто визначити це нове зараження або спалах старого. Щоб не помилитись, відраховували 90 днів і лише потім з'ясовували, заразилися люди знову чи ні.

Сьогодні я з великим задоволенням бачу, що британці почали дивитися повторне зараження, починаючи вже з 30-денного терміну. Вони, звичайно, поки не отримали інформацію про те, через який час після омікрону можна заразитися, тому що більшість пацієнтів ще тільки-но одужали. Але британці аналізують, наскільки у хворих на дельту в осінню хвилю на 30-й день після одужання ослабла чутливість до омікрону.

Теоретично можна припустити, що перші місяць-два, чим би людина не перехворіла, у неї зберігається значна стійкість до всіх штамів, якими можна заразитися. Імунна система ще дуже активна, у ній багато всіх активізованих компонентів: і Т-клітини циркулюють, і концентрація антитіл велика. Реально ризики починаються десь після третього місяця після одужання, а десь і більше. Точніше ми про це дізнаємося швидше за все у травні.

Омікрон сам по собі менш патогенний або викликає легше перебіг хвороби лише у вакцинованих?

І те, й інше – правда. Спочатку це було дуже важко розрізнити, тому що більшість жителів тих країн, якими омікрон прокотився першим, були або вакциновані, при цьому добре, з ревакцинацією, як у Британії, або відносно недавно перехворіли, як у Південній Африці. За невеликими прошарками населення, які все-таки не вакциновані у Данії та Великій Британії

вчені роблять висновок, що тяжкість захворювання помітно менша і для тих, хто жодного разу не був вакцинований. Помітно це, звичайно, не в рази. Залежно від того, що ми вимірюємо, – на 30-50 відсотків

Для Росії це добрі новини. У Росії в літню епідхвилю дуже багато просували вакцинацію у студентів, держслужбовців, працівників організацій та підприємств. Але набагато менше зусиль було спрямовано на пенсіонерів, людей похилого віку. Адже це саме та вікова категорія, яка найбільше може завантажити лікарні. Смертність у цих групах вища.

Хоча статистично встановлено, що при омікроні ковід протікає легше, не варто заспокоюватися, це палиця з двома кінцями. Навіть зменшена в півтора-два рази в групах ризику небезпека, де спочатку була дуже високою, залишається величезною.

У Росії рівень вакцинації менший, ніж у Європі. Але мені здається, знайти неперехворілих і нещеплених вже дуже важко. Багато хто хворів неофіційно, тому не потрапив у статистику.

Так сталося в Англії, де важко було до кінця провести аналіз, тому що значна частина населення перехворіла без офіційного статусу. У розрахунках вони намагалися застосувати умовні поправні фактори. Дивилися, у скільки людей знайшли антитіла до вірусу, чи більше їх, ніж офіційно хворих. Але це важко правильно розрахувати.

Мені все-таки здається, що саме серед людей похилого віку, саме серед тих, хто схильний важко переносити ковид, частка хворих, але не мали підтвердженого діагнозу, невелика. Тому що це набагато частіше відбувається з перенесли хворобу легко, без дискомфорту, тобто

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