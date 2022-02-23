



Онлайн казино Ruby Fortune в Беларуси - 23.02.2022 14:47

Ruby Fortune является одним из популярных онлайн казино Беларуси, которое выделяется на фоне многочисленных игровых площадок своим ярким тематическим дизайном, привлекающим внимание пользователей. Символом виртуального заведения является рубиновый камень, размещенный на странице входа. На известном международном портале Casino Zeus опубликован подробный обзор интернет казино Ruby Fortune. Его автором является Алексей Иванов — опытный игрок и эксперт в сфере гемблинга, который старается помогать пользователям в поиске игровых клубов, зарекомендовавших себя как наиболее честные.

Официальный сайт Ruby Fortune

Белорусское казино Ruby Fortune было зарегистрировано в 2003 году под № MGA/B2C/145/2007 и на данный момент ведет легальную деятельность на основании мальтийской лицензии. Зарегистрироваться на сайте могут не все пользователи. На площадке запрещено заводить учетные записи жителям Германии, Америки, Франции, Греции и резидентам ряда других стран, для которых действует ограничение. Список этих территорий выложен на сайте компании.

Сайт онлайн казино отличается роскошным и необычным оформлением. На приветственной странице можно ознакомиться с предлагаемыми продуктами, после чего зарегистрироваться и пройти верификацию личности. Эксперт рекомендует сделать это сразу после активации аккаунта. Навигация и функционал сайта предельно просты и оптимизированы для комфортной игры. Основные разделы размещены верхней части лобби. Тут можно увидеть:

весь ассортимент игр;

актуальные акционные предложения;

список победителей, получивших выигрыши;

варианты используемых платежных методов;

ознакомительную информацию о казино онлайн;

форму обратной связи;

доступные языковые версии — сайт переведен на 13 языков.

Большая часть казино онлайн в Белоруссии, в том числе и Ruby Fortune, предоставляют возможность играть на деньги и бесплатно. Для этого на сайтах предусматривается демо-режим. Бесплатные версии можно использовать практически для всех автоматов. Режим позволяет изучить понравившуюся игру и попробовать ее в действии без вложения собственных средств. Однако вывести выигрыш из тестовой версии не получится.

Типы игр в Ruby Fortune

Под главным меню на сайте располагается каталог с играми, распределенными по категориям. Значительную часть занимают классические и прогрессивные слоты. Также на сайте присутствуюткарточные и настольные игры;

разнообразные виды виртуальной рулетки

видео покер

Live-игры с живыми дилерами.

В отдельную категорию выделены прогрессивные джекпоты — автоматы с розыгрышами крупных призов при наличии солидных призовых фондов. Генераторы случайных чисел периодически проверяются экспертами независимых лабораторий, поэтому играть в онлайн казино на сайте Ruby Fortune безопасно. Честность заведения и уровень RTP подтверждена сертификатами от авторитетных экспертов eCogra.

Бонусы и акции интернет казино Ruby Fortune

Игорное заведение имеет бонусную программу. Казино предлагает бонусы новым игрокам на первые три пополнения до 750 долларов, которые в совокупности составляют 300%. Подарки можно активировать или отказаться от них. Перед получением рекомендуется ознакомиться с условиями отыгрыша — вейджером, сроком действия и возможностью использования. Иногда за прохождение регистрации Ruby Fortune предоставляет бездепозитный бонус. Предложение действует в рамках периодически проводимых акций.

При первом пополнении геймерам сразу начисляется 2500 очков, которые дают право пользоваться привилегиями, предусмотренными программой лояльности — это повышение статуса, увеличенный кэшбек и лимит на вывод и помощь персонального менеджера. Количество очков добавляется при каждом последующем внесении белорусских денег на счет.

Преимущества и недостатки казино

Алексей Иванов досконально изучил функционал площадки Ruby Fortune и основные условия участия в играх и акциях. На основании результатов исследования в своем обзоре на Casino Zeus, автор выделил плюсы и минусы игорного заведения.

Среди основных преимуществ эксперт отметил:

достаточно большой опыт работы;

действующую программу лояльности

наличие клиентской аудитории и партнерки с высокой комиссией;

наличие мальтийской лицензии от авторитетного регулятора

заливку качественных игр от известных мировых разработчиков

круглосуточную и оперативную работу операторов службы поддержки

По мнению специалиста недостатками компании являются:

отсутствие мобильного приложения;

небольшое число провайдеров

Виртуальные двери онлайн-казино открыты для жителей Беларуси. При этом помимо основного сайта, пользователям предлагается мобильная версия, которую можно использовать для игры на мобильном телефоне или планшете. Программа автоматически подстраивается под размер экрана и функционирует в более динамичном режиме.

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