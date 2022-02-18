



Поліцейські нагадують буковинцям про відповідальність за знищення або пошкодження квітів у природі - 22.02.2022 15:41

Співробітники поліції проводять профілактичні заходи серед населення для зменшення кількість пожеж в екосистемах на території Чернівецької області. Пам’ятайте, що за порушення правил пожежної безпеки передбачена не тільки адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

Поліцейські Буковини спільно з рятувальниками та інспекторами з благоустрою постійно проводять з населенням роз’яснювальну роботу для недопущення виникнення загорянь в природніх екосистемах.

Правоохоронці вкотре наголошують, що відповідно до статті 245 (Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України, за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом передбачена кримінальна відповідальність.

Також відповідно до рішення Верховної Ради України уряд вніс зміни до статті 77-1 (Самовільне випалювання рослинності або її залишків) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до них, штраф за спалювання трави збільшився до 6120 гривень, а за спричинення лісових пожеж - до 150 000 гривень.

Поліцейські наголошуємо на важливості дотримання правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі, а також належну утилізацію сухої рослинності.

Відділ комунікації поліції Чернівецької

Платинова Буковина, Чернівці

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