



Новий звіт ЄСВ 2021 зразок заповнення F 0103307 - 08.01.2022 15:36

Всіх ФОПів зараз цікавить звіт f 0103307 за 2021 рік, а саме питання: як заповнити звіт ЄСВ? Також й F0133107 Додаток 1.

Дивіться нижче фото інструкцію, або перейдіть докладну покрокову інструкцію з описом та фото дивіться тут >>>

Термін подачі звіту єсв-2021 до 09.02.2022 року.

Звіт ЄСВ 2021 бланк скачать >>>

Звіт ЄСВ 2021, інструкція заповнення:

Для вас покрокова інструкція з фото заповнення

Порядок заповнення звіту ЄСВ таблиця 1 додаток:

Ось так заповніть новий звіт єсв-2021 в електронному кабінеті.

Звіт з ЄСВ для ФОП (ФОП) на єдиному податку за 2021 рік (Додаток 5) приклад заповнення

Звіт ЄСВ 2021 - приклад заповнення, розберемо як заповнити, подати і на що варто звернути увагу. Як скласти ліквідаційний звіт для ФОП 2021

На що варто звернути увагу під час заповнення звіту щодо ЄСВ

1) У колонці 2 Таблиці 1 обов'язково вказується код категорії застрахованої особи:

5 - якщо працювали на загальній системі оподаткування;

6 – якщо працювали на спрощеній системі оподаткування

2) У колонці 3 вказується:

платниками на загальній системі:

Сума чистого доходу, заявлена ​​у податковій декларації, поділена на кількість місяців, протягом яких платник перебував на обліку як платник єдиного внеску

платниками на спрощеній системі:

Самостійно певна сума доходу (від мінімальної до максимальної величини бази нарахування єдиного внеску).

3) До графи 4 вноситься сума від мінімальної до максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. Тобто, якщо у графі 3 стоїть значення від 0 до мінімальної з/п, то до графи 4 вноситься мінімальна з/п, якщо значення графи 3 від мінімальної до максимальної з/п, то гр.4 = гр.3 якщо сума у графі 3 перевищує максимальну величину бази нарахування ЕСВ, то графу 4 вноситься максимальна величина бази нарахування ЕСВ.

4) У титульному аркуші звіту обов'язково мають бути зазначені періоди знаходження на загальній/спрощеній системі.

При цьому, незалежно від фактичної дати початку та кінця перебування на будь-якій системі оподаткування (мається на увазі випадки початку або припинення підприємницької діяльності в середині місяця), у полі Початок періоду завжди має стояти 01 число місяця, а в полі Кінець періоду відзначається останній календарний день місяця (оскільки згідно із Законом 2464 єдиний внесок сплачується за повний місяць).

Приклад заповнення звіту щодо ЄСВ за 2021 рік для ФОП на 1,2 та 3 групі єдиного податку:

Звіт ЄСВ 2021 - приклад заповнення

Звіт ЄСВ ФОП приклад заповнення

Приклад заповнення Таблиці 1 у звіті ЄСВ 2021 (Додаток 5) для ФОП єдиний податок 2 і 3 група:

звіт ЄСВ для ФОП на єдиному податку 2021

Приклад заповнення Таблиці 1 у звіті ЄСВ 2021 (Додаток 5) для ФОП єдиний податок 1 група

звіт з єс 2021 зразок заповнення

Приклад заповнення Таблиці 1 у звіті ЄСВ 2021 (Додаток 5) для ФОП на загальній системі оподаткуванням без доходів у 2021

(проте основний КВЕД ФОП не належить до переліку КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236 і скористатися звільненням від ЄСВ у грудні 2021 р. не може (ЗУ №1072 від 04.12.2020р.)):

приклад заповнення звіту з ЄС 2021

Приклад заповнення Таблиці 1 у звіті ЄСВ 2021 (Додаток 5) для ФОП на загальній системі оподаткування з річним доходом 45 000 грн, тобто. середній дохід 3750 грн/міс (45000/12)

Продовження ситуації з Прімера №1, тобто. розглянемо наступний квартал.

Продовжили роботу 2 працівники (ті ж, з ІПН 9900000008, 8800000008).

Один із працівників (8800000008 - ІПН) звільнився 22 квітня. По зарплаті з ним розрахувалися повністю:

ПІБ Зарплата за 16 роб. днів Компенсація відпустки Усього доходи ПДФО Воєн. збір ЄСВ

Рись B. О. 6545,45 2 172,38 8717,83 1620,00 135,00 1980,00

Другий працівник (ІПН 9900000008) відпрацював повний квартал. Усі суми зарплати та податків для цього працівника – як у першому прикладі.

Нараховано оренду складу фізособі (звичайній, не підприємцю, з ІПН 1100000001) по 1000 гривень за квітень-червень. Виплачено за березень, квітень та травень по 1000 гривень. ПДФО сплачено з орендних сум березня, квітня, травня: 3 місяці * 1000 гривень * 0,18 = 480,00 гривень. Залишаються неоплаченими ще 180 грн. ПДФО за червень. Військовий збір нараховується 15 грн. на місяць, як було на прикладі №1.

Нараховано оренду офісу підприємцю (ІПН 2200000002). Нараховано: 3 місяці * 1500,00 грн. = 4500,00 грн. Виплатили оренду березень, квітень та травень: 3 місяці * 1500,00 гривень = 4500,00 гривень. ПДФО, військовий збір не нараховуються.

Об'єднаний звіт у цьому прикладі заповнюється так.

Додаток 5, залежно від формального підстави для звільнення працівника:

• звільнення в Додатку 5 (Д5) за власним бажанням >>,

• звільнення у Додатку 5 (Д5) за строковим трудовим договором >>,

• звільнення у Додатку 5 (Д5) за згодою сторін >>.

B Додаток 4ДФ за квітень вказано дату звільнення з роботи: дивіться заповнений Додаток 4ДФ за квітень >>. За травень – червень не наводимо заповнені Додатки 4ДФ. Там залишився один працівник та показані два види оренди. Заповнення 4ДФ – аналогічно попереднім місяцям цього прикладу та попереднього.

У Додатку 1 (Д1) за квітень зазначено у графі 14 кількість днів (календарних) у трудових відносинах: див. заповнений Додаток 1 (Д1) за квітень >>. За травень – червень не наводимо заповнені Додатки Д1: залишається один працівник та заповнення Д1 – аналогічно попереднім місяцям з цього прикладу та попереднього.

В основній частині звіту тепер зменшиться чисельність працівників (порівняно з Прикладом №1), зменшаться суми доходу та нарахованого ЄСВ у травні – червні. Дивіться основну частину об'єднаного звіту за 2 квартал.



Приклад 03. Подаємо звіт типу "Звітний" як "Довідковий"

У березні одному працівнику потрібно нарахувати лікарняні. Усі суми нарахованої зарплати, дати прийому працівника - як у Прикладі №1. Складаємо у березні об'єднаний звіт з типом "Звітний" як "Довідковий" з інформацією про працівника, який має нарахувати страхові виплати.

Дивіться заповнені:

• Основну частину звіту, тип "Довідковий" >>,

• Додаток 1, тип "Довідковий" за 1 місяць кварталу >>,

• Додаток 1, тип "Довідковий" за 2 місяць кварталу >>,

• Додаток 5 (Д5), тип Довідковий >>.

Відправляємо у відпустку працівника. Дивіться Відпускні у звіті ЄСВ > >

Використайте в роботі: Калькулятор розрахунку відпускних

Працівник був на лікарняному. Дивіться лікарняні у звіті ЄСВ > >.

Використайте в роботі: Калькулятор розрахунку лікарняного

Працівниця йде у "декретну" відпустку перед пологами. Дивіться Декретні у звіті ЄСВ > >.

Використовуйте Калькулятор розрахунку декретних

У робітниці закінчилася відпустка у зв'язку з вагітністю / пологами. Вона, не приступаючи до роботи, оформила відпустку по догляду за дитиною (до досягнення трирічного віку). Додаткових нарахувань у цій ситуації немає. Тому розглянемо лише заповнення таблиці Додатка 5:

Платинова Буковина, Чернівці

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