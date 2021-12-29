



Як не стати жертвою квартирних крадіїв? - 29.12.2021 10:54

Як не стати жертвою квартирних крадіїв: поради буковинських поліцейських.

Зазвичай злодії проникають у помешкання громадян у період їх відпусток та святкових днів шляхом підбору ключів, злому вхідних дверей, віджиму вікон і пошкоджень серцевини замків.

Тому поліцейські рекомендують заздалегідь подбати про безпеку власної оселі, особливо громадянам, які під час відзначення новорічних свят перебуватимуть не вдома. Зокрема:

- облаштуйте своє житло сигналізацією;

- не залишайте вдома цінні речі, гроші та документи на період вашої відсутності;

- не ховайте ключі від домівки в легкодоступних місцях;

- домовтеся з родичами чи сусідами наглядати за вашим житлом та забирати пошту зі скриньки;

- не повідомляйте нікого та не публікуйте у соцмережах інформацію про свої наміри покинути помешкання на період відпустки чи з інших причин;

- якщо ви живете на нижніх чи верхніх поверхах будинку, обов’язково поставте решітки на вікнах;

- не запрошуйте незнайомих людей у своє помешкання;

- не повідомляйте адресу проживання та номер телефону чужим;

- не відчиняйте двері стороннім особам;

- кватирки, вікна і балконні двері повинні бути зачинені, коли ви відсутні вдома.

Але якщо ви підозрюєте, що ваше помешкання вже обікрали, тоді необхідно:

- негайно зателефонувати на спецлінію «102»;

- не заходити в оселю;

- не торкатися речей до приїзду поліцейських.

Правоохоронці нагадують буковинцям про неухильне дотримання безпеки власного житла. Адже елементарна пильність та обережність допоможе вберегтися від квартирних крадіжок.

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