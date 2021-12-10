Прогноз погоди Новий рік 2022

- 10.12.2021 16:25
Прогноз погоди Новий рік 2022

Сніг або мороз: українцям дали прогноз на Новий рік

Завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла, якою буде погода в Україні на Новий рік.

Так, за словами синоптика, на Новий рік погода в Україні може виявитись досить суворою – стовпчики термометрів опустяться до -15 градусів, а снігу не буде.

При цьому до морозів на українців чекають тижні дощу, мокрого снігу і досить теплої температури повітря. Таким чином, саме ці фактори і зумовлять відсутність снігу новорічної ночі.

"Температурний режим буде дуже позитивний, високий до Нового року. І всі опади, які проходитимуть, будуть у вигляді дощу та мокрого снігу. І виходить, що сніг не встигне лягти. Мартазінова. Колега Мартазінової – Віра Балабух також згідно з тим, що снігу на Новий рік на українців чекати не варто.

Так, у коментарі Про100 вона розповіла, що зараз дедалі помітніша тенденція до підвищення температури взимку.

"Ми бачимо, що на значній території України зима із категорії помірно суворої переходить у категорію мало суворої. Це відбувається навіть на Сході, де зими найсуворіші зазвичай", - зазначила Балабух.

До того ж вона наголосила, що про точний прогноз на Новий рік можна говорити за три дні до свята, не раніше.

Синоптики повідомили також про те, чи святкові дні у Харкові будуть сніговими.

Як повідомляє Платінова Буковина, посилаючись на Укрнінформ, за інформацією завідувачки відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, на Новий рік снігового покриву не варто очікувати.

Наприкінці листопада – на початку грудня вдень очікується близько +5 градусів. Температура повітря триматиметься високою до січня. Якщо опади й будуть, то лише дощ чи мокрий сніг. Але ситуація зміниться у перші дні 2022 року – різко похолодає. У новорічні свята буде кілька холодних днів, а потім температура повітря знову підніметься.

У грудні можливе похолодання до -10 градусів. Найхолодніші дні до -15 градусів очікуються на початку січня. Синоптик додала, що зима буде тривалою, але із нестійкою температурою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Харків уже почав готуватися до новорічних свят - до квітня 2022 року обмежено рух площею Свободи, тому що в Харкові споруджується улюблена розвага харків'ян - ковзанка.

Ключові слова: погода новий рік 2022 Україна, Харков

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Гороскоп на 2022 рік Гороскоп на 2022: яким буде рік і чим варто зайнятися
- 10.12.2021 17:48
ЕСПЧ запретил высылать мигрантов, уже попавших в Польшу, обратно в Белоруссию. Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. По большинству заявлений, где заявители утверждали, что
- 07.12.2021 14:35
Як вберегти психику під час Ковіду? Поради фахівців До наслідків впливу пандемії на людину відносять депресію, тривожність, безсоння, психічні розлади, невпевненість, фрустрацію, страх.
- 07.12.2021 14:25
Реклама в Телеграмі Дурова постраждав через відсутність френдстрічки у Telegram Месенджер Telegram зіткнувся з неприйняттям спільноти навколо нових рекламних форматів, що
- 06.12.2021 17:00
Ryanair оголосив різдвяний розпродаж квитків з України до Європи. Список рейсів
- 03.12.2021 18:06
Ціна на живі ялинки, грудень 2021 року Продаж новорічних ялинок в Україні стартує з початку-середини грудня, тому вже зараз стали відомі перші ціни.
- 03.12.2021 16:53
Переобладнання бусів Чернівці Ми - компанія з переобладннаня авто у Чернівцях, яка професійно займається переобладнанням мікроавтобусів, фургонів
- 03.12.2021 16:50
Олег Денежный - это Олег Деригин, брат Марии Деригиной Олег Денежный, Олег Oleg Mosso, Oleg Deburg
- 02.12.2021 16:06
Як перенести номер телефону через Дію Українці зможуть перенести номер та змінити мобільного оператора через "Дію"
- 02.12.2021 16:02
Ресторани Чернівців на Новий рік 2022 Новорічна ніч - це справжня подія, сповнена приємного очікування, сподівань на краще та всього нового, ще цекає нас у наступному році.
- 02.12.2021 10:27

Всі новини