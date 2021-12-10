



Прогноз погоди Новий рік 2022 - 10.12.2021 16:25

Сніг або мороз: українцям дали прогноз на Новий рік

Завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла, якою буде погода в Україні на Новий рік.

Так, за словами синоптика, на Новий рік погода в Україні може виявитись досить суворою – стовпчики термометрів опустяться до -15 градусів, а снігу не буде.

При цьому до морозів на українців чекають тижні дощу, мокрого снігу і досить теплої температури повітря. Таким чином, саме ці фактори і зумовлять відсутність снігу новорічної ночі.



"Температурний режим буде дуже позитивний, високий до Нового року. І всі опади, які проходитимуть, будуть у вигляді дощу та мокрого снігу. І виходить, що сніг не встигне лягти. Мартазінова. Колега Мартазінової – Віра Балабух також згідно з тим, що снігу на Новий рік на українців чекати не варто.

Так, у коментарі Про100 вона розповіла, що зараз дедалі помітніша тенденція до підвищення температури взимку.

"Ми бачимо, що на значній території України зима із категорії помірно суворої переходить у категорію мало суворої. Це відбувається навіть на Сході, де зими найсуворіші зазвичай", - зазначила Балабух.

До того ж вона наголосила, що про точний прогноз на Новий рік можна говорити за три дні до свята, не раніше.

Синоптики повідомили також про те, чи святкові дні у Харкові будуть сніговими.

Як повідомляє Платінова Буковина, посилаючись на Укрнінформ, за інформацією завідувачки відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, на Новий рік снігового покриву не варто очікувати.



Наприкінці листопада – на початку грудня вдень очікується близько +5 градусів. Температура повітря триматиметься високою до січня. Якщо опади й будуть, то лише дощ чи мокрий сніг. Але ситуація зміниться у перші дні 2022 року – різко похолодає. У новорічні свята буде кілька холодних днів, а потім температура повітря знову підніметься.

У грудні можливе похолодання до -10 градусів. Найхолодніші дні до -15 градусів очікуються на початку січня. Синоптик додала, що зима буде тривалою, але із нестійкою температурою.



Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Харків уже почав готуватися до новорічних свят - до квітня 2022 року обмежено рух площею Свободи, тому що в Харкові споруджується улюблена розвага харків'ян - ковзанка.

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