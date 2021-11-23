



Ryanair оголосив різдвяний розпродаж квитків - 03.12.2021 18:06

Ryanair оголосив різдвяний розпродаж квитків з України до Європи. Список рейсів



Ірландський авіаперевізник Ryanair на честь різдвяних свят влаштував розпродаж квитків з України до Європи.

Як передає "Платинова Буковина", про це свідчать дані компанії.

Так, забронювати дешеві квитки можна до 8 грудня 2021 року. При цьому акційні пропозиції діють на період подорожі з 16 грудня 2021 року до 6 січня 2022 року.

Ціни та напрямки (вартість квитка в один бік) виглядають наступним чином:



Київ – Манчестер (Велика Британія) – €4,99;

Київ – Софія (Болгарія) – €4,99;

Львів – Венеція (Італія) – €4,99;

Одеса – Болонья (Італія) – €4,99;



Львів – Рига (Латвія) – €4,99;

Львів – Вроцлав (Польща) – €7,99;

Харків – Краків (Польща) – €7,99;

Київ – Познань (Польща) – €9,99;



Львів – Рим (Італія) – €9,99;

Харків – Варшава (Польща) – €7,99;

Одеса - Мілан (Італія) - € 12,99;

Харків – Будапешт (Угорщина) – €13,00;



Київ – Вільнюс (Литва) – €14,99;

Київ – Болонья (Італія) – €16,99;

Зокрема, забронювати квитки можна із Києва, Львова, Харкова та Одеси. При цьому знижені тарифи передбачають перевезення лише ручної поклажі.

Платинова Буковина

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