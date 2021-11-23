



Тромбоз та Ковід: що відомо? - 23.11.2021 13:02

Серед ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19 дослідження все частіше називають тромбоз.

Ознаки, симптоми та фактори ризику

Для початку варто розібратись, про що йдеться. Тромбоз – це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Залежно від місця їх утворення, тромбоз може бути – венозний чи артеріальний.

Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись по кровоносним судинам й потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії - ТЕЛА). Тромбоз глибоких вен та ТЕЛА потенційно можуть призвести до смерті.

До ознак і симптомів тромбозу належать: біль і/або чутливість у литці або стегні, набряк ноги, стопи або щиколотки, почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла.

Задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або втрата свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.

До факторів ризику утворення тромбів відносять куріння, вживання протизаплідних пігулок, варикозне розширення вен, малорухливий спосіб життя, ожиріння, вагітність, вживання алкоголю тощо. Крім того, до факторів утворення тромбів відноситься тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у родині.

Зв’язок із COVID-19

Наразі все частіше з’являються наукові підтвердження про порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів, у хворих на COVID-19. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії наявна у більше половини померлих внаслідок COVID-19.

Ще одне дослідження, яке провели у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення.

Механізми утворення тромбів у хворих на COVID-19 все ще вивчаються, оскільки різні тромби формуються різними шляхами. Це може бути своєрідна захисна реакція організму на COVID-19. Інша гіпотеза полягає в тому, що SARS-CoV-2 атакує ендотеліальні клітини (клітини, що вистилають судини), які відповідають за протидію утворенню тромбів.

Попри те, що питання утворення тромбів у хворих на COVID-19 досі вивчається, методи його лікування та профілактики є доказовими та відомі лікарям.

У будь-якому разі, тромбоз у хворих на COVID-19 – доволі поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини.

Вакцинація та тромбоз

Вакцинація проти COVID-19 мінімізує ризик тяжкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті.

Водночас у ЗМІ можна зустріти як багато фейків, так і справжніх повідомлень про зв’язок вакцинації та тромбозу.

Наразі відомо, що щеплення вакциною AstraZeneca в надзвичайно рідкісних випадках можуть бути пов’язане з розвитком тромбозу. Наразі мова йде про можливий зв’язок! А не про доведений. Йдеться про одну людину із 50 тисяч у віці до 50 років, тобто вірогідність складає 0,002%, та про одну людину на 100 тисяч віком від 50 років – вірогідність 0,001%.

У той самий час частота утворення тромбів, як за важкого, так і за легкого перебігу COVID-19, значно вища, ніж через вакцинацію.

Саме тому ризик тромбозу внаслідок перенесеної хвороби є в рази вищим та не є співмірним із можливим ризиком розвитку тромбозу від вакцинації, яка, між іншим, надійно захищає людину від цього та інших негативних наслідків коронавірусної хвороби.

З повагою пресслужба Міністерства охорони здоров'я

Платинова Буковина, Чернівці

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