Нові умови отримання COVID-сертифіката про одужання. Перелік

- 08.11.2021 17:25
Нові умови отримання COVID-сертифіката про одужання. Перелік

Невдовзі невакциновані українці, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, зможуть отримати цифровий COVID-сертифікат про одужання, який дозволятиме упродовж 90-ти діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись в жовтій та червоній зонах карантину (відповідно до особливостей постанови КМУ № 1236).

Сертифікат про одужання буде формуватись лише для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 від моменту запуску функціоналу нового сертифікату та надалі. Документ не згенерується, якщо ваш діагноз COVID-19 було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році.

При цьому обов’язковою підставою для його генерації буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображатиметься в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані в ЕСОЗ - завантажити сертифікат не зможуть.

“На сьогодні у нас понад 400 тисяч українців хворіють на COVID-19 і мають підтверджений лікарем діагноз. Для них ми запускаємо новий вид документу - цифровий COVID-сертифікат на підставі одужання. Згенерувати його буде можливо в застосунку або на порталі Дія через 15 днів після підтвердження лікарем діагнозу COVID-19 в електронній системі охорони здоров’я. Документ буде доступним для генерації та чинним протягом 90 днів. Отримати його можна буде не більше двох разів на рік за наявності підтвердженого і внесеного лікарем в електронну систему діагнозу COVID-19”, - прокоментувала заступниця міністра з цифрового розвитку Марія Карчевич.

Новий COVID-сертифікат буде двох видів:

внутрішній - для використання всередині країни в умовах “жовтого” та “червоного” рівнів епіднебезпеки;

міжнародний - для перетину кордону 45 країн, які входять до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС (перелік країн тут - https://bit.ly/3bCHedl) (з урахуванням вимог, які встановлює кожна країна світу)

Важливо: Усі, хто перехворів на коронавірусну хворобу, на 28-й день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР/визначення антигену вірусу SARS-CoV-2, можуть безпечно вакцинуватись. Дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США свідчать про те, що не вакциновані від коронавірусу люди мають в 11 разів більший ризик померти від штаму “Дельта”, ніж вакциновані. Ризик захворіти у невакцинованих у 6 разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини.

Платинова Буковина, Чернівці

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