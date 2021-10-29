Вісім людей загинули через тисняву на музичному фестивалі в Техасі- 06.11.2021 11:39
Вісім людей загинули через тисняву на концерті репера Тревіса Скотта в Техасі
Щонайменше вісім людей загинули внаслідок тисняви на музичному фестивалі Astroworld у Х'юстоні, штат Техас (США). Про це повідомив начальник пожежної служби Самуель Пенья, повідомляє Reuters.
За його словами, інцидент стався близько дев'ятої години вечора у п'ятницю, 5 листопада. Глядачі, що зібралися на виступ репера Тревіса Скотта, намагалися проштовхнутися ближче до сцени, почалася паніка.
Тиснява тривала близько півгодини, люди втрачали свідомість, багато людей отримали травми. 17 постраждалих було госпіталізовано - у 11 з них сталася зупинка серця. Поліція зазначила, що точні причини події, як і раніше, залишаються невідомими, і попросила утриматися від спекуляцій.
Раніше повідомлялося, що в американському штаті Джорджія біля студентського кампусу Державного університету Форт-Веллі сталася стрілянина. Інцидент стався під час вечірки. Внаслідок події загинула одна людина, ще семеро отримали поранення, які не загрожують життю. Стан постраждалих оцінюється як стабільний.
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