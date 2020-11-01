Україну накриють сильні дощі в 7 областях- 01.11.2021 12:41
У семи областях очікуються сильні дощі
В Україні 2 листопада очікується погіршення погодних умов, у семи областях пройдуть сильні дощі.
У вівторок очікується суха та тепла погода лише у західних, північних та частково центральних областях.
Вдень на заході буде +8+11, а вночі 0+3. На півночі країни прогнозують удень +7+9, а вночі +2+4. У центральних областях удень буде +8+10, а вночі +3+6.
Дощі будуть у східних, південних областях. Зокрема, злива буде у таких областях:
Харківській,
Луганській,
Донецькій,
Полтавській,
Дніпропетровській,
Запорізькій,
Херсонській.
На сході вдень очікується +9+13, а вночі +4+8. На півдні удень +11+15, а вночі +5+9.
Коментарі (0)
Другие новости:
Нинішня система освіти готує людей у кращому випадку до позавчора Нинішня система освіти готує людей у кращому випадку до “сьогодні”, а здебільшого до “позавчора
- 01.11.2021 12:48
- 01.11.2021 12:48
Синдром срібної ложки: поради психолога Якщо ви спостерігаєте у своєї дитини «синдром срібної ложки», слід...
- 30.10.2021 11:12
- 30.10.2021 11:12
Психолог КПТ онлайн Приходьте на зустріч, навіть якщо ви вже
- 30.10.2021 10:07
- 30.10.2021 10:07
Коли можна вакцинуватися перехворілим COVID-19? Як пише "Платинова Буковина", про це повідомляє прес-служба відомства.
- 30.10.2021 09:51
- 30.10.2021 09:51
Михайло Лабковський - інтервью Маші Єфросініній Михайло Лабковський у пояснив причини подружніх змін
- 29.10.2021 13:49
- 29.10.2021 13:49
В Банченах открыли клинику Клиника святителя Луки. Видео 18 октября руководитель РПЦ Онуфрий (Березовский) и другое духовенство Моспатриархата совершило
- 29.10.2021 12:16
- 29.10.2021 12:16
Як навчитися говорити про свої досягнення? Поради Поставте мету своєї самопрезентації. З ким ви
- 29.10.2021 11:58
- 29.10.2021 11:58
Протипоказання для вакцинації COVID-19 МОЗ затвердило список протипоказань для вакцинації від COVID-19
- 29.10.2021 11:44
- 29.10.2021 11:44
Поліцейські зареєстрували на Буковині майже 400 порушень карантину з 21 жовтня більше 20 мобільних рейдових груп перевіряють дотримання протиепідемічних заходів
- 29.10.2021 10:29
- 29.10.2021 10:29
Холостячку" Огневич помітили з фаворитом шоу у ресторані Києва Злата Огневич засвітилася з фаворитами реаліті, чемпіоном
- 29.10.2021 10:26
- 29.10.2021 10:26