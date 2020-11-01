Україну накриють сильні дощі в 7 областях

- 01.11.2021 12:41
Україну накриють сильні дощі в 7 областях

У семи областях очікуються сильні дощі

В Україні 2 листопада очікується погіршення погодних умов, у семи областях пройдуть сильні дощі.

У вівторок очікується суха та тепла погода лише у західних, північних та частково центральних областях.

Вдень на заході буде +8+11, а вночі 0+3. На півночі країни прогнозують удень +7+9, а вночі +2+4. У центральних областях удень буде +8+10, а вночі +3+6.

Дощі будуть у східних, південних областях. Зокрема, злива буде у таких областях:

Харківській,
Луганській,
Донецькій,
Полтавській,
Дніпропетровській,
Запорізькій,
Херсонській.

На сході вдень очікується +9+13, а вночі +4+8. На півдні удень +11+15, а вночі +5+9.

Платинова Буковина

Ключові слова: погода Україна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 листопада

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