



Україну накриють сильні дощі в 7 областях - 01.11.2021 12:41

У семи областях очікуються сильні дощі

В Україні 2 листопада очікується погіршення погодних умов, у семи областях пройдуть сильні дощі.

У вівторок очікується суха та тепла погода лише у західних, північних та частково центральних областях.

Вдень на заході буде +8+11, а вночі 0+3. На півночі країни прогнозують удень +7+9, а вночі +2+4. У центральних областях удень буде +8+10, а вночі +3+6.

Дощі будуть у східних, південних областях. Зокрема, злива буде у таких областях:

Харківській,

Луганській,

Донецькій,

Полтавській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Херсонській.

На сході вдень очікується +9+13, а вночі +4+8. На півдні удень +11+15, а вночі +5+9.

Платинова Буковина

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