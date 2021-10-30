Синдром срібної ложки: поради психолога

- 30.10.2021 11:12
Синдром срібної ложки: поради психолога

Термін «синдром срібної ложки» перекочував із західної психології, де з проблемами виховання дітей із багатих сімей зіткнулися вже досить давно. Це поняття означає пасивність, нездатність ставити собі високі мети, орієнтація лише з матеріальні цінності. Діти, «заражені» цим синдромом, не прагнуть знань, сенс їхнього життя – у задоволеннях. Вони не здатні на високі почуття, але не можуть пережити відмови або розчарування. У найкращому разі з такої дитини виростає споживач. Найгірші варіанти ми, на жаль, спостерігаємо у кримінальних новинах: передозування наркотиками, гонки на автомобілях, жорстокі ігри, суїцидальні спроби.

Що робити батькам дитини або підлітка? Рекомендує психолог Вікторія Шудель:

Якщо ви спостерігаєте у своєї дитини «синдром срібної ложки», слід визнати свої помилки і почати їх виправляти.

Обмеження. Дитина повинна мати заборону. При цьому тримати свою позицію треба остаточно. Якщо вам складно - зверніться до психолог онлайн. Кордони потрібно чітко встановлювати, але так, щоб не торкнутися дитячого самолюбства:

  • «У цьому поки що немає необхідності»;
  • «Ми не можемо поки що собі цього дозволити – можливо, пізніше»;
  • "Треба зачекати";
  • "Я можу це зробити, якщо ти ...".

Як бачите, прямої відмови немає, але є мотивація, а це набагато важливіше.

Свобода. Обов'язково надайте дитині вільний час. Нехай він сам навчається планувати його, знаходити собі заняття, формувати захоплення. Іноді діти просто байдикують, іноді спілкуються з друзями в інтернеті, але в будь-якому випадку реалізують себе: у грі, спілкуванні, улюбленому занятті, байдикування.

Кохання. Дитину треба любити, тоді вона виростить людиною, що любить. Даруйте йому тепло, участь і ласку, не чекаючи у відповідь на перемоги, успіхи та досягнення. Вчіться радіти та засмучуватися разом з дитиною, переживайте разом її життя. Не заміняйте себе подарунками. Жоден навіть найдорожчий гаджет не замінить близьких людей.

Здається, це складно. Набагато простіше не сперечатися з дитиною, а виконати чергову забаганку, обмежити її жорсткими рамками і знати, що вона цілий день зайнята, відкупитися дорогою річчю та звільнити себе від загальних вихідних. Наслідки таких дій ми вже бачимо.

Обмеження, свобода та любов – три кити, на яких будується правильне виховання. Наберіться терпіння та сил – результат обов'язково прийде.

Платинова Буковина, Чернівці

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