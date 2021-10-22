



В Банченах открыли клинику Клиника святителя Луки. Видео - 29.10.2021 12:16

18 октября руководитель РПЦ Онуфрий (Березовский) и другое духовенство Моспатриархата совершило освящение медицинского центра «Клиника святителя Луки» при Свято-Вознесенском мужском монастыре РПЦвУ в Банченах. Митрополит Черновицкий и Буковинский РПЦу Мелетий и наместник Банченского монастыря митрополит РПЦв Лонгин молились на румынском языке. Украинский язык не использовался для богослужения. Присутствовал нардеп-дьякон Вадим Новинский.

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Их богослужение на румынском языке опубликовано на официальной странице РПЦУ.

«Банчени – это оплот Великой Румынии и Великой России (российского мира) в то же время. Михаил Жар является официальным координатором внутриправославного движения РПЦ Остя Домнулуй (Воинство Господне). Это очень мощное движение, пропагандирующее имперскую церковь идеологию на Буковине как трансграничном регионе, где одинаково мощное влияние имеют чужеземные церковные центры – Москва и Бухарест», – сообщили Духовному Фронту Украины собственные источники, знакомые с ситуацией.

Таким образом, РПЦ в Украине еще раз продемонстрировала свое негативное отношение к украинскому языку. Для них она не подходит для богослужения, как ранее заявлял Онуфрий (Березовский), проповедуемый на русском языке. Румынский язык, по всей видимости, вполне подходит для богослужения в Украине на Буковине. Неужели румынский, по мнению служителей РПЦвУ, чем-то лучше украинского языка. Если нет, то почему они тогда не будут служить на украинском языке? Почему они на Буковине не выбирают архаический церковнославянский язык, а молятся на румынском, в то время как в других регионах Украины молятся на церковнославянском?

Следует напомнить, что в 2019 году руководитель РПЦДУ Онуфрий подчеркивал, что все церкви будут служить на тех языках на «которых никто не разговаривает», так и в Украине будут служить на «церковнославянском». Также в 2016 году он заявлял, что язык богослужения должен быть только церковнославянский, потому что по-украински, по его словам, не все захотят служить. Он уверен, что церковнославянский – это «лучший язык для молитвы» и что «лучшего языка для молитвы нет». Более того, этот язык «понял каждому, кто хочет понимать». Выходить румынский теперь тоже один из лучших.

Против украинского языка также прямо выступал один из служителей РПЦ в Закарпатье Виктор Палош. «Откуда это в Закарпатье молитва на украинском языке называется родной и желанной????», – писал он в комментариях. Также опросы свидетельствуют, что большинство читателей официального ресурса РПЦРУ понимают украинский, но не хотят им общаться.

Кроме того, в РПЦ не только на румынском молятся, но даже на тувинском и тайванском.

Выходит, что тувинцам, румынам и другим народам можно молиться на своем родном языке, а в Украине украинцам из РПЦвУ можно и нужно только на «церковнославянском», который к тому же по мнению историков является российской редакцией разрешенной Петром I? К слову, перешедший в Православную Церковь Украины священник Евгений Зотов рассказал Духовному Фронту Украины, что в РПЦВ молиться на русско-болгарском суржике.

Таким образом, РПЦУ демонстрирует откровенное пренебрежение только к украинскому языку, потому что позволяет молиться другим народам на своих языках, а украинцам в Украине — нет.

Совершенно противоположную позицию занимает Православная Церковь Украины. Ее предстоятель митрополит Эпифаний. Он заявлял, что ПЦУ работает над внедрением украинского языка не только в сфере религиозной жизни, но и в целом. Он призвал молиться на украинском языке, ведь это наш родной язык. Этот призыв вызвал истерику у представителей РПЦРУ.

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