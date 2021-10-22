Поліцейські зареєстрували на Буковині майже 400 порушень карантину

- 29.10.2021 10:29
Поліцейські зареєстрували на Буковині майже 400 порушень карантину

За період посилених протиепідемічних відпрацювань поліцейські зареєстрували на Буковині майже 400 порушень карантину.

Нагадаємо: з 21 жовтня більше 20 мобільних рейдових груп перевіряють дотримання протиепідемічних заходів. Співробітники обласного управління Нацполіції, патрульної поліції, Держпродспоживслужби, Укртрансбезпеки, рятувальники та медики відвідують суб’єктів господарювання. Рейдові групи проводять профілактично-роз’яснювальну роботу і виявляють порушення правил карантину.

 

Так, протягом тижня посиленого відпрацювання території Чернівецької області поліцейські ГУНП виявили та задокументували 391 випадок порушення карантинних обмежень і заборон. За всіма цими фактами правоохоронці склали на порушників 80 протоколів за частиною 1 статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли 311 постанов за частиною 2 вказаної статті.

 

Поліцейські закликають громадян відповідально ставитися до власного здоров’я та життя й дотримуватися вимушених заборон і обмежень. Пам’ятайте: лише суворе дотримання карантинних вимог допоможе швидше повернутися до звичного життя.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: перевірка карантин Чернівці ковід жовтень 2021, листопад 2021

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