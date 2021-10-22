Холостячку" Огневич помітили з фаворитом шоу у ресторані Києва

- 29.10.2021 10:26
Холостячку" Огневич помітили з фаворитом шоу у ресторані Києва

Відома українська співачка, головна героїня романтичного шоу "Холостячка 2" Злата Огневич засвітилася з фаворитами реаліті, чемпіоном з дайвінгу Андрієм Хветкевичем у ресторані.

Як передає "Платинова Буковина", відповідні кадри вони опублікували у своєму Інстаграм-сторісі.

Так, Огневич та Хветкевич опублікували у себе на сторінках фото із ресторану. При цьому вони сховали той факт, що прийшли туди разом.

"Вирішила сховатися у відокремлене містечко прямо в центрі Києва. Тут є затишний ресторанчик. Затишний східний колорит", - зазначила Злата, записуючи Сторіз.  При цьому вона наголосила, що дуже любить цей заклад, адже він їй нагадує Крим.

"Нагадує Крим по вайбу. Як людина, яка виросла в Криму, я скажу, що схід неможливо забути. Він пряний і смачний", - додала співачка.

До того ж Огневич поділилася спогадами та розповіла, що ресторан, у якому вона побувала, нагадує їй заклад у Криму, до якого раніше вона разом із подругами приходила їсти літні вечори.

У свою чергу Андрій Хветкевич також вирішив записати відео. Він показав, чим збирається пообідати, тим самим засвітивши факт, що столик накритий на двох.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Злата Огневич, Андрій Хветкевич, Холостячка фото

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